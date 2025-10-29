Transportistas liberan bloqueo en Periférico Norte tras más de nueve horas de protesta

Bloqueos y marchas, por parte de comerciantes y transportistas del Estado de México. Foto: W Radio

Después de más de nueve horas de bloqueos y marchas, por parte de comerciantes y transportistas del Estado de México, se retiraron de Periférico Norte, lo que permitió la reapertura total de la vialidad.

Lo anterior ocurrió luego de que una comisión de los inconformes aceptó el diálogo con representantes del Gobierno Federal, al afirmar que la gobernadora mexiquense Delfina Gómez no ha dado respuesta a sus demandas.

TE PUEDE INTERESAR: Pablo Vázquez defiende estrategia de seguridad CDMX ante el Congreso capitalino

Bloqueos y marchas, por parte de comerciantes y transportistas del Estado de México. Foto: W Radio Ampliar

#VialidadW | Ya son más de ocho horas de afectación en Periférico Norte. Transportistas, piperos y mototaxistas esperan la llegada de autoridades federales para dialogar.



Advierten que el plantón podría mantenerse de forma indefinida hasta que sean atendidos.



📹:… https://t.co/mmdmgHTVF2 pic.twitter.com/uTFchwAasM — W Radio México (@WRADIOMexico) October 29, 2025

Diálogo con autoridades federales

Los transportistas antes de reabrir la vialidad reiteraron que si no hay acuerdos como los plantean, radicalizarán las protestas en diferentes zonas de la capital y municipios del Valle de México.

#VialidadW | Caravana ahora detenida en Periférico, entre Río San Joaquín y Avenida del Conscripto, a unos metros de la Secretaría de la Defensa Nacional.



Hay un retén de la @SSC_CDMX para impedir que continúe avanzando.



📹: @sandovalvictor vía #ReporterosW… https://t.co/E4knNUt7AV pic.twitter.com/pFGzhZ7Oin — W Radio México (@WRADIOMexico) October 29, 2025

Los bloqueos provocaron severo caos vial en la zona norte del Área Metropolitana y afectaron el tránsito durante gran parte del día.

Bloqueos y marchas, por parte de comerciantes y transportistas del Estado de México. Foto: W Radio Ampliar

Síguenos en Google News y entérate de las últimas noticias