  • 30 OCT 2025, Actualizado 03:09

Transportistas liberan bloqueo en Periférico Norte tras más de nueve horas de protesta

Tras nueve horas de bloqueo, los transportistas en Periférico Norte liberaron la vialidad luego de aceptar diálogo con autoridades federales; advirtieron que, si no hay acuerdos, radicalizarán las protestas.

Bloqueos y marchas, por parte de comerciantes y transportistas del Estado de México. Foto: W Radio

Víctor Sandoval Hernández

Después de más de nueve horas de bloqueos y marchas, por parte de comerciantes y transportistas del Estado de México, se retiraron de Periférico Norte, lo que permitió la reapertura total de la vialidad.

Lo anterior ocurrió luego de que una comisión de los inconformes aceptó el diálogo con representantes del Gobierno Federal, al afirmar que la gobernadora mexiquense Delfina Gómez no ha dado respuesta a sus demandas.

Diálogo con autoridades federales

Los transportistas antes de reabrir la vialidad reiteraron que si no hay acuerdos como los plantean, radicalizarán las protestas en diferentes zonas de la capital y municipios del Valle de México.

Los bloqueos provocaron severo caos vial en la zona norte del Área Metropolitana y afectaron el tránsito durante gran parte del día.

