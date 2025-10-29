Transportistas posponen movilizaciones y bloqueos de este miércoles en CDMX, tras diálogo con autoridades

La movilizaciones de transportistas programadas para este miércoles fueron pospuestas por integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), quienes aceptaron una reunión con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México el próximo viernes 31 de octubre, con el fin de evitar afectaciones a la ciudadanía.

¿Por qué se pospusieron las movilizaciones?

Luego de seis horas de diálogo con autoridades del gobierno de la Ciudad de México, integrantes de la FAT anunciaron que los funcionarios del gobierno capitalino, bajo la administración de la licenciada Clara Marina Brugada Molina, acordaron en conjunto con otras agrupaciones llegar a un diálogo el próximo viernes 31 del mes en curso a las 16:00 hrs en la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).

De esta manera, la FAT pospone el bloqueo masivo de las principales vialidades de la Ciudad de México y se reconoce la apertura al diálogo de las Secretarías de Movilidad y de Gobierno de la autoridad del gobierno central de la CDMX para llegar a este acuerdo histórico.

¿Qué reclaman los transportistas?

La FAT se disculpa con la ciudadanía por los inconvenientes que pudiese haber padecido por los anuncios de manifestación y bloqueos, pero eran la última opción para hacer evidente la inconformidad por la precaria situación económica y laboral que vive el sector transportista de la capital mexicana.

La FAT justifica que el transporte público concesionado opera en quiebre económico y que solo con un apoyo económico y aumento de la tarifa son las formas de evitar el desempleo de miles de operadores y que los dueños de unidades no sigan viviendo endeudados por falta de capital financiero.

