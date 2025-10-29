¿Quién es realmente ‘It’ en la nueva serie ‘It: Welcome to Derry’?

El universo de Stephen King sigue creciendo con la serie ‘It: Welcome to Derry’, la precuela a todas las películas que se han hecho en los últimos años del payaso que ha generado miedo en varias generaciones. Pero a todo esto, ¿quién o qué es realmente “It”? Te contamos todas las respuestas que existen sobre esa cosa.

¿Quién es ‘It’ de acuerdo con Stephen King?

El libro originalmente escrito por Stephen King cuenta la historia de ‘It’, quien tiene un origen cósmico. Éste, revela que es una entidad extradimensional, una criatura del Macroverso, es decir, del espacio que está más allá de nuestro universo.

En el mismo, se describe a ‘It’ como anterior al propio universo, siendo una de las dos únicas cosas que existían junto a la Tortuga Maturín (una deidad cósmica benévola del universo del autor). Se supone que hace millones de años, ‘It’ aterrizó en la Tierra en el lugar donde eventualmente se construiría el pueblo de Derry, Maine. Y se oculta principalmente en las profundidades de la tierra como en las coladeras.

Tanto en la serie, como en las películas y el libro, se describe a ‘It’ no solo como un payaso llamado “Pennywise”, sino como la encarnacion de todos los miedos, un depredador interdimensional cuya forma más cercana a la física es una araña y cuya verdadera esencia son las Luces de Muerte. Éste, al ser un ente, tiene un ciclo de alimentación, que se despierta cada 27 años aproximadamente para revivir.

¿Cuándo saldrán los nuevos capítulos de ‘It: Welcome to Derry’?

Aunque habrá ‘It’ para rato, es importante mencionar que cada episodio dura aproximadamente una hora, por lo que seguro ésta te va a atrapar ya que, críticos mencionan que la serie ‘It: Welcome to Derry’ dirigida por Andy Muschietti, es una precuela bastante fiel al libro. Así que si no te quieres perder los nuevos capítulos, te dejamos la lista completa de todas las fechas clave para que no te saltes ninguno de ellos:

Ep 1: 26 de octubre de 2025

Ep 2: 31 de octubre de 2025 (para celebrar Halloween)

Ep 3: 9 de noviembre de 2025

Ep 4: 16 de noviembre de 2025

Ep 5: 23 de noviembre de 2025

Ep 6: 30 de noviembre de 2025

Ep 7: 7 de diciembre de 2025

Ep 8 (final): 14 de diciembre de 2025

¿Qué actores interpretan a los protagonistas?

‘It: Welcome to Derry’ es una de las series más esperadas por los fans del terror, y lo increíble es que llega principalmente Bill Skarsgård con el payaso Pennywise una vez más para hacer temblar a todos los televidentes. Entre los actores de esta serie se encuentran:

James Remar como General Shaw

Stephen Rider como Hank Grogan

Matilda Lawler como Marge

Amanda Christine como Ronnie Grogan

Clara Stack como Lilly Bainbridge

Blake Cameron James como Will Hanlon

Arian S. Cartaya como Rich

Miles Ekhardt como Matty Clements

Mikkal Karim-Fidler como Teddy Uris

Jack Molloy Legault como Phil Malkin

Matilda Legault como Susie Malkin

Chris Chalk como Dick Hallorann

Madeleine Stowe

Así que ya tienes todos los detalles para entender un poco mejor la serie del momento, no te la pierdas.

