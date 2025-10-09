‘A Knight of the Seven Kingdoms’: Fecha de estreno, tráiler y más sobre la nueva serie del universo ‘Game Of Thrones’

El universo de Game Of Thrones se está expandiendo cada vez más, por lo que ha llegado el turno de un nuevo spin-off llamado ‘A Kingth of the Seven Kingdoms’, basado en la trilogía de The Tales of Dunk and Eggs. Te contamos todos los detalles de esta serie que tiene a todos los fans de GOT al filo de su silla.

A Knight of the Seven Kingdoms, nueva serie de Game Of Thrones Ampliar

¿De qué tratará ‘A Knight of the Seven Kingdoms’?

De acuerdo con George RR Martin, ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ se basa en un caballero llamado Duncan the Tall, el cual junto a los Targaryen y un ancestro de los Baratheon, se evoca en un viaje para cuidarlos y dar su vida por ellos.

La serie se enfocará en seguir las hazañas de este caballero, que es importante mencionar que es ancestro de Brienne the Tarth, la famosa mujer caballero que cuida a Jamie Lannister en la saga de Game Of Thrones. A Duncan se le une un joven escudero de nombre Egg, y ambos, se enfrentarán a aventuras sirviendo al reino.

A Knight of the Seven Kingdoms, trailer Ampliar

Ahora bien, la historia en los libros de George RR Martin, cuentan que estos acontecimientos se presentan 100 años antes de que suceda ‘Game Of Thrones’ y 100 años después de ‘House of the Dragon’. Así que no pierdas de vista estos datos porque son fundamentales para entender todo el universo GOT.

¿Cuándo se estrenará?

Desde hace días ya se esperaba el tráiler y por fin ha salido para que todos los fans y no tan fans, puedan vivir de nuevo esta fantasía que tanto ha gustado a la crítica y a los fans. Ahora bien, en el tráiler se puede observar la fecha de estreno que es el 18 de enero de 2026, por lo que falta casi nada para su estreno.

Se rumora que ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ cuente con solo 8 episodios, siguiendo la misma ruta que sus otras producciones.

Te dejamos el trailer para que lo veas completo y no te pierdas ningún detalle de la nueva serie del universo ‘Game of Thrones’.