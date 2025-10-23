Los coleccionables de Volver al Futuro: Las gafas del Doc Brown, la guitarra Gibson y la palomera del DeLorean

Christopher Lloyd anunció una serie de artículos coleccionables dedicados, en sus palabras, “a los verdaderos fanáticos de los viajes en el tiempo”

Christopher Lloyd, el querido Doc Emmett Brown, anunció recientemente una serie de artículos coleccionables dedicados, en sus palabras, “a los verdaderos fanáticos de los viajes en el tiempo”.

Y es que el 21 de octubre, conocido como el Día de Volver al Futuro, el actor compartió en sus redes sociales algunas piezas exclusivas y fotos inéditas de su colección personal. “40 años después… el futuro sigue siendo brillante”, escribió en sus redes sociales.

Con el regreso de la película original de 1985 a los cines del país, ahora te contamos cuáles son los coleccionables oficiales que se han lanzado, tanto por parte del propio Lloyd como de marcas, para celebrar el 40 aniversario de Back to the Future.

Las gafas del futuro

Empezamos con la joya de la corona que son, sin duda, las gafas plateadas que el Doc utiliza en Volver al Futuro II (1989). Ese modelo de aluminio que literalmente cubre toda la vista, pero se ven espectacular.

Cada par tiene un precio de 198.50 dólares, es decir, alrededor de 3,600 pesos mexicanos, y viene autografiado a mano por Christopher Lloyd, además de incluir un grabado con su firma en el lateral.

Las gafas del futuro. Ampliar

Fotografías firmadas por el mismísimo Doc

Entre los coleccionables también se encuentran cuatro fotografías pertenecientes a la colección personal de Lloyd, firmadas a mano. Cuatro de ellas se venden en 140 dólares cada una, aproximadamente 2,500 pesos mexicanos, y presentan momentos icónicos de la cinta.

TE PUEDE INTERESAR: Soda Stereo en México: Estas son las fechas, recintos y más detalles del regreso de la banda de rock argentino

Fotografías firmadas por el mismísimo Doc. Ampliar

La palomera DeLorean

A propósito del reestreno de la película en cines, Cinemex también se sumó a la celebración con una palomera especial en forma del DeLorean, el mítico auto que viaja en el tiempo junto a Marty y el Doc.

¡Corre porque se acaban! Ya puedes venir por tu DeLorean coleccionable de Volver al Futuro por su 40 aniversario. pic.twitter.com/UWMRVRsrcf — Cinemex (@Cinemex) October 22, 2025

Gibson y Epiphone lanza guitarras inspiradas en Back to the Future

Por si fuera poco, Gibson, una de las marcas más prestigiosas del mundo musical, presentó una línea especial de guitarras y accesorios inspirados en la película.

El modelo está basado en la legendaria Gibson ES-345 roja que Marty McFly toca durante el baile de “Encantamiento bajo el mar”. Solo se fabricaron 88 piezas (un guiño directo a las 88 millas por hora necesarias para viajar en el tiempo).

Su precio es de 19,999 dólares, unos 368 mil pesos mexicanos, y, como era de esperarse, ya están agotadas.

Por su parte, Epiphone, la marca hermana de Gibson, también lanzó su propia versión, limitada a 1,985 unidades (sí, el año del estreno), con un costo de 999 dólares, o sea unos 18 mil pesos mexicanos, también agotadas.

Entre coleccionables, reediciones y nostalgia pura, Volver al Futuro demuestra que sigue siendo una joya atemporal del cine. Y si algo dejó claro el mismísimo Doc, es que el futuro sigue siendo brillante… incluso 40 años después.

TE PUEDE INTERESAR: La primera película en stop-motion mexicana: Soy Frankelda