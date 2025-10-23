‘Malcolm el de en medio’: Frankie Muniz comparte la primera FOTO de la secuela y así lucen sus hermanos

Malcolm el de en medio fue una serie de comedia estadounidense que se burlaba de lo que era el ‘sueño americano’ sobre la familia perfecta. A pesar de que culminó en 2006 después de siete años al aire, este 2025 anunciaron su regreso a la pantalla chica y Frankie Muniz, actor principal, compartió la primera foto inédita junto a sus compañeros de aventuras. Te dejamos todos los detalles.

Malcolm el de en medio Ampliar

Primera imagen de ‘Malcolm el de enmedio’

La serie retrata el caos diario de una familia de clase media-baja de apellido Wilkerson. La mamá, Lois, el papá Hal y las travesuras de los hermanos Malcolm, Reese, Dewey y Francis, hicieron reír a todos los televidentes que se identificaban con los personajes.

Malcolm el de en medio se convirtió en la serie de tv de comedia que marcó a toda una generación, por lo que este 2025 están de regreso. Aunque no se ha compartido mucho al respecto de lo que tratará esta secuela, Frankie Muniz ha compartido la primera foto inédita junto a Reese (Justin Berfield) y Francis (Christopher Masterson).

Malcolm el de en medio Ampliar

A los tres se les ve contentos de estar posando para la foto, a lo que Frankie Muniz añadió como descripción: “Me dijeron que no publicara esto todavía, pero luego recordé la canción principal. Estoy muy emocionado por que vean los nuevos episodios y extraño a mis hermanos”. Habrá que esperar un par de meses, pues de acuerdo con la información oficial, Malcolm el de en medio se estrenará en diciembre de este año.

¿Por qué fue tan icónica la serie?

Esta serie marcó un antes y un después en las comedias familiares de los años 2000. Rompió con el formato tradicional de las risas grabadas y usó un estilo visual de cámara en mano que la hacía parecer más moderna y cinematográfica.

Además, el personaje de Malcolm hablaba directamente a la cámara para compartir sus pensamientos, un recurso que la hacía única y ayudaba al espectador a entender su frustración como un chico genio que no quería serlo, atrapado en una familia que lo volvía loco.