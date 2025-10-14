La Oficina: Revelan primer vistazo oficial del remake mexicano de “The Office”

Fue desde el 24 octubre del 2024 que se anunció que el remake mexicano de The Office llegaría a Amazon Prime de la mano de Gaz Alazraki, la mente detrás de Nosotros lo Nobles y Club de Cuervos. Ahora, se ha dado a conocer la introducción de nuestros cuatro protagonistas, lo que serían: Michael, Dwight, Pam y Jim, pero mexicanos.

Titulada, muy creativamente, como “La Oficina”. La historia seguirá al personal de la empresa de jabón “Olimpo”, ubicada en Aguascalientes. Jerónimo Ponce III, interpretado por Fernando Bonilla, es un “mirrey”, hijo de papi, hecho el jefe de la empresa familiar.

Aniv Rubio, interpretado por el comediante Edgar Villa, sería la versión de Dwight lamebotas, godín, con la camiseta de la empresa puestísima. Este tiene exactamente el mismo puesto que su contraparte estadounidense: ejecutivo de ventas.

Elena del Río es Sofi Campos, de servicio a clientes. Claramente la análoga a Pam, sin ser la secretaria de la oficina. Su personaje es lo suficientemente distinta para no ser una copia y calca de Pam, pero aún así atiende las llamadas de “gente que no tiene nada mejor que hacer que hablar para quejarse de un jabón.”

Por último, tenemos a Fabrizio Santini como Jim, Guillermo “Memo” Guerrero, igualmente ejecutivo de ventas, vendiendo jabón para manos, en polvo, industrial y por demás con la obligada mirada a la cámara.

Desde su versión original del Reino Unido con Ricky Geravais, el concepto de un mockumentary (documental falso) en una oficina o lugar de trabajo ha resultado en un gusto general por parte de la audiencia. Con una versión norteamericana, francesa, australiana, india y hasta alemana, The Office ha sido remakeada para cada una de esas audiencias y ahora es el turno de una versión en nuestro país.

Amazon aún no revela una fecha de estreno oficial para este remake, pero anuncia que esta más próxima. Estará por verse si llega a la altura de la original sin ser una copia o un intento fallido que caerá en el olvido dentro del catálogo de la plataforma de streaming.

