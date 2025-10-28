Pago de Multas en CDMX: ¿Cómo solicitar una devolución si pagaste dos veces o por error? / Andrzej Rostek

Si por error pagaste una multa que no era o realizaste un pago duplicado, no te preocupes. En la Ciudad de México existen mecanismos para solicitar una devolución por pago indebido, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas de la capital.

¿Dónde se solicita la devolución de una multa en CDMX?

El trámite se realiza en línea mediante el procedimiento de devolución de pagos indebidos del área de Atención Ciudadana del Gobierno de la CDMX.

A través de esta plataforma puedes pedir que te devuelvan el dinero en caso de:

Haber pagado dos veces la misma multa.

Haber pagado de más.

O haberte equivocado de infracción o referencia.

Paso a paso para pedir la devolución

Sigue estos pasos para que puedas solicitar tu devolución en la Ciudad de México:

Llena el formato de devolución: Formato de devolución de pagos indebidos

Deberás imprimirlo por duplicado.

Ve a la administración tributaria correspondiente.

Lleva la documentación indicada en el formato, en original y copia, junto con una identificación oficial con huella dactilar. Recuerda testar (tachar) la huella para que no sea visible, según recomienda el propio portal de Finanzas.

Da seguimiento a tu solicitud en línea.

Puedes consultar el estado de tu trámite aquí:Seguimiento de solicitud de devolución

