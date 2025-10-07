Multas SAT: ¿Cuándo debes declarar préstamos de familiares o amigos para evitar sanciones de más de 30 mil pesos?

¿Cuándo debes declarar un préstamo de familiar o amigos ante el SAT? / simonmayer

Reportar nuestros ingresos y préstamos ante el Servicio de Administración Tributaria es una de esas obligaciones más importantes que muchos pasamos por alto, pero que puede salir caro si no cumplimos. Y es que en los últimos días la conversación ha girado entorno a una multa que puede superar los 30 mil pesos, pero ¿por qué?

De acuerdo con el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, toda persona física debe declarar ante el SAT los préstamos, donativos, premios y hasta regalos que reciba durante el año cuando el monto total, ya sea individual o sumado, supere los 600 mil pesos.

Aunque el préstamo o donativo venga de un familiar, como un primo, tío, tía o hermano, o incluso de un amigo, debe reportarse si el monto total rebasa la cifra anterior. Y de no hacerlo puede derivar en sanciones económicas, pues la autoridad fiscal podría considerar ese dinero como un ingreso no declarado.

Empresas también deben avisarle al SAT

En el caso de las personas morales, es decir, negocios o empresas, la obligación también aplica. Si reciben préstamos o aportaciones en efectivo que superen los 600 mil pesos, deben avisarle al SAT dentro de los primeros 15 días hábiles posteriores a la operación, tal como se establece en el artículo 86-A de la misma ley.

¿Hay multa fija de más de 30 mil pesos?

La famosa cantidad de más de 30 mil pesos no se refiere a una multa única o fija, sino al tope máximo que el SAT puede imponer por no declarar. De hecho, las multas pueden variar desde aproximadamente mil 400 pesos hasta superar los treinta mil, dependiendo de la gravedad del incumplimiento y de si existe reincidencia.

