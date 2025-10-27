Xochimilco: Así será la ofrenda dedicada a Juan Gabriel y el Festival de Día de Muertos 2025

El Día de Muertos se acerca y Xochimilco, uno de nuestros rincones más bellos y tradicionales, se prepara para recibir a sus difuntos con un festival espectacular. Este año, la celebración rinde un emotivo tributo a nuestro queridísimo ‘Divo de Juárez’ con una ofrenda monumental que no te puedes perder.

Para que te lances sin contratiempos a disfrutar de esta gran celebración y de la Ofrenda en Xochimilco de Juan Gabriel, aquí te resolvemos las dudas más importantes:

¿Dónde se ubicará la ofrenda a Juan Gabriel en Xochimilco?

Si eres fan de Juan Gabriel o simplemente quieres vivir al máximo esta tradición mexicana, corre la voz porque esta Ofrenda en Xochimilco de Juan Gabriel será uno de los puntos más visitados de la CDMX. No solo es un homenaje al ídolo, sino un espacio lleno de color, música y folclore. Y sí, si te lo preguntas, habrá más de una oportunidad para ver o escuchar algo relacionado con Juan Gabriel en este festival.

La ofrenda monumental (que formará parte del Festival de Día de Muertos) se ubicará en el Centro Histórico de la Alcaldía Xochimilco. Te recomendamos llegar con tiempo para que puedas recorrer con calma todos los altares y disfrutar del ambiente.

¿A partir de cuándo se podrá visitar la ofrenda dedicada a ‘El Divo de Juárez’?

El Festival de Día de Muertos se llevará a cabo del 28 de octubre al 2 de noviembre. De acuerdo con el programa, la inauguración de la ofrenda monumental y otras actividades clave será el 31 de octubre, así que a partir de ese día podrás visitarla sin falta.

¿Qué otras actividades habrá en el festival de Día de Muertos en Xochimilco?

Además de la increíble Ofrenda en Xochimilco de Juan Gabriel y de un tributo musical dedicado a él (programado para el 1 de noviembre), el festival está cargado de eventos para toda la familia. Podrás disfrutar de:

Pasarela de Catrinas

Crónicas y Leyendas de Día de Muertos

Música en vivo (incluyendo bandas, coros y tributos a artistas como Joan Sebastian y Pink Floyd)

(incluyendo bandas, coros y tributos a artistas como Joan Sebastian y Pink Floyd) Concurso de Calaveritas Literarias

Danza Folclórica

Juego de Pelota Mesoamericano

No hay pretexto para no vivir el Día de Muertos con todo el color y la tradición que Xochimilco nos ofrece. Recuerda, tienes una cita con el ‘Divo’ en esta emotiva Ofrenda en Xochimilco de Juan Gabriel.

