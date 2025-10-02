Xochimilco: La leyenda de la Llorona regresa y te dejamos la guía completa de fechas, boletos y cómo llegar

La leyenda de la Llorona es una de las historias que más terror y tradición se tienen en México. Esta historia causa mucho miedo entre grandes y chicos pues escuchar el grito de una mujer en medio de la noche no es algo agradable.

Así que si quieres conocer la historia completa y pasar un buen rato con tu mejor compañía, te dejamos la guía definitiva que no te puedes perder en este mes tan tenebroso.

La llorona en Xochimilco Ampliar

La Llorona en Xochimilco: Fechas y costos para ver el espectáculo

La leyenda de la llorona es una de las más famosas en el país. Ésta no solo se fue transformando poco a poco, sino que se volvió parte de la sociedad mexicana, pues existen muchas personas que aseguran haberla visto, escuchado e incluso huido de ella. En todo el imaginario colectivo la llorona ha sido una mujer tenebrosa pero que muchos no saben de dónde viene ni cuál fue su historia.

Es por eso que llega la obra de la Llorona en Xochimilco, uno de los eventos más esperados en la CDMX durante el Día de Muertos y este 2025 no es la excepción. El espectáculo toma lugar en el lago de Xochimilco y las funciones se llevarán a cabo a partir del 3 de octubre hasta el 16 de noviembre de 2025.

La llorona en Xochimilco Ampliar

Los horarios de las funciones serán:

18:30 pm

20:30 pm

22:30 pm

El calendario es el siguiente de acuerdo a cuántas funciones habrá:

Una sola función en octubre: 3,4,5,10,12,17,24,26 y 30

Doble función en octubre: 11, 18 y 25

Triple función en octubre: 31

Una sola función en noviembre: 2,,7,9,14,15 y 16

Doble función en noviembre: 8

Triple función en noviembre: 1 de noviembre

Los boletos los puedes adquirir a través del sitio oficial de Ticketmaster y su precio general es de $616, pero hay una promoción vigente 2x1 del 3 al 12 de octubre para que disfrutes del espectáculo con la mejor compañía.

La llorona en Xochimilco Ampliar

¿Cómo llegar al espectáculo de la Llorona en Xochimilco?

Dependiendo de dónde vengas será la ruta que deberás tomar, sin embargo, una de las formas más sencillas de llegar a ver el espectáculo de la Llorona en Xochimilco es llegar por Tasqueña tomando un camión que te lleva hasta el Mercado de Plantas y Flores de Cuemanco y la UAM Xochimilco.

Cruzarás y llegarás al Anillo Periférico, el cual, tiene un puente peatonal para llegar sobre el Antiguo Canal Cuemanco para poder ingresar al lago de Xochimilco.

En dado caso de que vayas en automóvil, el estacionamiento en el lago de Xochimilco los costos van desde los $40 hasta los $80 por tiempo ilimitado. Recuerda llegar con tiempo para alcanzar un buen lugar y ser de los primeros en disfrutar de este increíble espectáculo.