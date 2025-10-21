Ofrenda Monumental Zócalo 2025: La guía completa para visitarla en esta tradición de Día de Muertos

La Ofrenda Monumental Zócalo 2025 ya es una tradición en la CDMX. Y es que ya estamos a nada de que nuestros seres queridos y animalitos, vengan a visitarnos en el Día de Muertos.

Ofrenda Monumental Zócalo CDMX 2025 Ampliar

Las autoridades gubernamentales saben bien qué tanto se respeta esta tradición, por lo que te dejamos todos los detalles sobre la Ofrenda Monumental en el Zócalo 2025.

¿Cuándo estará lista la Ofrenda Monumental en el Zócalo 2025?

De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la CDMX y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la Ofrenda Monumental del Zócalo 2025 estará lista el próximo domingo 25 de octubre, fecha en la cual, todos y todas podrán verla en la plaza de la Constitución. Asimismo, el último día para que disfrutes de este atractivo tradicional será el 2 de noviembre, aunque no han dado horarios de apertura y cierre, te sugerimos ir con tiempo, ya que mucha gente se da cita en el lugar pues, nadie quiere perdérselas.

Ofrenda Monumental en el Zócalo Ampliar

¿Tendrán algún tema en especifico?

La respuesta es sí. Como cada año, la Ofrenda Monumental tiene una temática y claro, este año no es la excepción.

Según las autoridades correspondientes, el tema de la Ofrenda Monumental en el Zócalo 2025 rendirá homenaje a 700 años de la fundación de México Tenochtitlán, es decir, contarán la historia desde que los antiguos guerreros se preparaban para las batallas hasta su llegada al Mictlán.

Todo ello, irá acompañado de los versos y cantos del poeta Nezahualcóyotl, por lo que describen a estas ofrendas como un homenaje a la cosmovisión y arte mexicano. Definitivamente es un momento para aprender de las raíces indígenas de México.

Ofrenda Monumental en el Zócalo capitalino Ampliar

¿Cómo llegar a la Ofrenda Monumental del Zócalo 2025?

Existen distintas formas de llegar al Zócalo de la CDMX para visitar la Ofrenda Monumental, por lo que te dejamos algunas opciones:

Metro : la línea 2 es la opción sí o sí, sin embargo, hay que tomar en cuenta que es probable que la estación Zócalo se encuentre cerrada, por lo que Allende, Pino Suárez o incluso Bellas Artes, son la mejor opción

: la línea 2 es la opción sí o sí, sin embargo, hay que tomar en cuenta que es probable que la estación Zócalo se encuentre cerrada, por lo que Allende, Pino Suárez o incluso Bellas Artes, son la mejor opción Metrobús : en cuanto a este transporte, la mejor opción es Bellas Artes de la línea 7 y República de Argentina o Teatro del Pueblo de la línea 4

: en cuanto a este transporte, la mejor opción es Bellas Artes de la línea 7 y República de Argentina o Teatro del Pueblo de la línea 4 Si vas en automóvil: los estacionamientos de los alrededores varían en precio, sin embargo, oscilan entre los $25 y $50 por hora, incrementando su costo hasta en $300 todo el día, por lo que deberás tomarlo en cuenta

Recuerda llegar con bastante tiempo y no olvidar algo alusivo para que entres en papel con la tradición.