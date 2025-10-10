Desfile de Día de Muertos 2025: La guía completa para asistir a este evento y no perderte ningún detalle

El desfile de Día de Muertos está próximo a suceder, y lo mejor es que este 2025 cumple nueve años de tradición, por lo que te contamos cuál será la ruta, temática, fechas y más.

Desfile de Día de Muertos Ampliar

¿Cuándo es el desfile de Día de Muertos 2025?

Una de las fechas más importantes para México es el día de muertos. Una tradición que tiene más de 200 años de llevarse a cabo, tiene un significado muy importante pues, recordar a nuestros seres queridos que han partido de este mundo y esperar a que nos visiten al menos un día nos llena el corazón.

Es por eso que las autoridades correspondientes lo saben perfectamente y desde hace nueve años, se ha organizado el ahora clásico, desfile de Día de Muertos.

En la edición de este año, de acuerdo con la convocatoria, se hará un homenaje a la lucha libre mexicana y al arte drag, por lo que seguro habrá mucho color con pierrotazos incluidos. La cita es el sábado 1 de noviembre de 2025.

Desfile de Día de Muertos Ampliar

¿Cuál es el recorrido que harán?

Es bien sabido que casi siempre, el desfile de Día de Muertos parte desde la Puerta de Los Leones en el Bosque de Chapultepec y concluye en el Zócalo de la capital. Así que si quieres asistir, te recomendamos llegar temprano para agarrar un buen lugar.

La ruta que seguirá el desfile de Día de Muertos será:

Salen por la puerta de Los Leones en Chapultepec

Pasan por el Ángel de la Independencia

Siguen hacia la Diana Cazadora

Se dirigen hacia la Glorieta del Ahuehuete

Llegan a la Glorieta de Cuauhtémoc

Caminan hacia la Glorieta de las Mujeres que Luchan

Pasan frente a El Caballito

Finalmente terminan en el Zócalo

Te sugerimos revisar las vialidades cerradas antes para que elijas la mejor ruta en dado caso de que tengas que pasar cerca a la zona.

Desfile de Día de Muertos Ampliar

¿Cuál es la temática y cómo participar en este desfile de Día de Muertos 2025?

La convocatoria para participar en el desfile de Día de Muertos 2025 fue lanzada por la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) Aragón. Ellos mencionan que las personas que deseen participar en este gran evento y requieren que tengan disponibilidad de horario entre las 7:00 AM y las 20:00 hrs el mismo día del desfile.

Por otro lado, los organizadores mencionaron que la temática principal es: ‘Paisaje vivo: el arte drag y la lucha libre’.

Asimismo, encontrarás carros alegóricos con catrinas gigantes, música en vivo y mucha conmemoración.