Megaofrenda UNAM 2025: Fechas, horarios, temática y otras actividades que podrás disfrutar en CU

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya tiene lista su icónica Megaofrenda UNAM 2025, una de las citas obligadas cada Día de Muertos en la Ciudad de México. Este año, la máxima casa de estudios nos invita a reflexionar y celebrar la vida de una forma muy especial, rindiendo homenaje a una realidad que toca a millones de personas.

Si quieres saber todos los detalles para planear tu visita, ¡sigue leyendo!

¿Cuál es la temática de la Megaofrenda UNAM 2025?

La edición número 28 del Festival Universitario de Día de Muertos, cuya actividad principal es la Megaofrenda UNAM 2025, lleva por nombre “Huellas de nuestra historia. Migraciones, exilios, refugio y desplazamientos”.

Así es, la temática central de este año es la migración, un fenómeno global que forma parte de la historia de la humanidad. A través de altares, instalaciones y proyectos artísticos, se busca reconocer las historias, la memoria y la cultura de todas aquellas personas que han tenido que dejar su hogar en busca de un nuevo comienzo, ya sea por causas políticas, económicas o climáticas. Será un recorrido emotivo, lleno de colores y simbolismo.

¿Cuándo se podrá visitar la ofrenda?

¡Aparta las fechas! La Megaofrenda UNAM 2025 estará abierta al público durante tres días y la entrada es completamente gratuita.

Fechas: Del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre de 2025 .

Del al . Horario: Podrás visitarla en un horario de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

Podrás visitarla en un horario de Sede: Este año, la sede es la Explanada del Museo Universum en el Circuito Cultural de Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán. ¡Te recomendamos usar el transporte público para llegar más fácil!

¿Qué otras actividades habrá en la Megaofrenda de la UNAM 2025?

La Megaofrenda UNAM 2025 forma parte del Festival Universitario de Día de Muertos, un programa cultural más amplio que la UNAM organiza para sus alumnos y el público en general.

Además de admirar los altares monumentales, podrás ser parte de diversas actividades:

Concursos: La UNAM organiza certámenes para que la comunidad participe activamente, como el Concurso Universitario de Calaveritas, el Certamen de Video Cortometraje titulado “¿Y tú qué llevarías en la maleta?”, y el Concurso Universitario de Relato “Nuevos paisajes” sobre experiencias migratorias. ¡Checa las bases en el sitio oficial!

La UNAM organiza certámenes para que la comunidad participe activamente, como el Concurso Universitario de Calaveritas, el Certamen de Video Cortometraje titulado “¿Y tú qué llevarías en la maleta?”, y el Concurso Universitario de Relato “Nuevos paisajes” sobre experiencias migratorias. ¡Checa las bases en el sitio oficial! Actividades en Universum: El Museo Universum se suma a la celebración ofreciendo distintas actividades en sus salas de exposición.

No te pierdas esta oportunidad de celebrar el Día de Muertos con una de las ofrendas más grandes e importantes de México. ¡La Megaofrenda UNAM 2025 te espera!

