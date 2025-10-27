Lorde: Estos son los precios oficiales de los boletos para sus conciertos en México

Lorde es una cantante que ha marcado a una generación con su música enfocada a géneros como el pop alternativo, synth pop e indie pop. Conocida por sus letras introspectivas y profundas, la cantante visitará nuestro país para tener tres shows que no te puedes perder, por lo que te contamos cuánto cuestan sus boletos en cada sede y algún otro detalle.

Lorde: Precios de boletos en CDMX, Guadalajara y Monterrey

Lorde se ha consolidado con una base de fans muy grande, y es que desde la década de los 2010s, la cantante ha aumentado su popularidad. Algunos de sus éxitos como ‘Royals’ o ‘Green Light’ ha sido considerada como una de las artistas más influyentes de su generación por su estilo único y por cómo se ha transformado a lo largo de su carrera musical.

Este 2026 visitará México con tres shows en CDMX, Guadalajara y Monterrey, por lo que si quieres comprar sus entradas, estos son los precios oficiales:

Precios para Lorde en Monterrey (con cargos):

Beyond General: $2,095.50

Platinum: $3,844

Platinum B: $1,984

Perfiles: $1,674

Perfiles B: $1,190.50

Perfiles C: $979.50

Precios para Lorde en Guadalajara con cargos:

General de Pie $2,207

Zona Roja $2,802

Zona Azul $1,637

Zona Café $1,562

Zona Verde $1,389

Zona Blanca $1,339

Zona Lila $1,290

Zona Naranja $1,228

Zona Amarilla $1,066

Precios para Lorde en CDMX con cargos:

Nivel A: $2,405.50

Nivel B: $4,154

Nivel C: $1,984

Nivel D: $1,227.50

Nivel E: $979.50

Así que si quieres asistir al evento de la cantante, te recomendamos revisar la página oficial de Ticketmaster para comprarlos con seguridad.

¿Cuándo comienza la venta de boletos para Lorde?

Si quieres ser de los o las primeras en comprar los boletos para Lorde, lo primero que debes saber es que existen fechas para que los y las fans de hueso colorado de la cantante puedan adquirirlos rápidamente, es decir:

Venta a fans :27 de octubre en punto de las 10:00 AM

:27 de octubre en punto de las 10:00 AM Venta Beyond : 27 de octubre en punto de las 12:00 PM

: 27 de octubre en punto de las 12:00 PM Preventa Banamex : 28 de octubre en punto de las 11:00 AM

: 28 de octubre en punto de las 11:00 AM Venta General: 29 de octubre a las 11:00 AM

¿Qué canciones no pueden faltar en el concierto de Lorde en México?

El concierto de Lorde se espera que sea uno de los mejores en su carrera pues contiene actos divididos en I, II, III y IV en donde se desenvuelve como las mejores intérpretes de su generación. Algunas de las canciones que sí o sí necesitan estar en el concierto de Lorde en México son:

Perfect Places

GRWM

The Louvre

Clearblue

Green Light

Royals

Ribs

Así que no te pierdas el concierto de Lorde en México que las entradas seguro se agotan rápido.

