“LUX” de Rosalía ya encantó a Madrid con solo su anuncio: Fecha de salida del álbum revelada

El centro de la capital española se vio saturada cuando Rosalia tomó el centro de Madrid por sorpresa con la revelación del título e imagen de su nuevo álbum “Lux”, que será lanzado este 7 de noviembre.

MADRID, 20/10/2025.- La artista Rosalía a su llegada a Callao en una aparición sorpresa para presentar su cuarto álbum, este lunes en Madrid. EFE/ Juanjo Martín / Juanjo Martín Ampliar

La intérprete española apareció por sorpresa en la plaza de Callao de Madrid, en la fachada de los cines donde una gran pantalla mostraba un reloj con una cuenta atrás. Ante la multitud de fanáticos y reporteros de los medios locales, la cantante abandonó su automóvil para llegar corriendo por la Gran Vía hasta los Cines Callao.

Ampliar

Cuando el reloj llegó a cero, la pantalla mostró la cubierta del cuarto álbum de la artista que, según informó la discográficía Columbia Recods, saldrá a la venta el 7 de noviembre. Rosalía compartió momentos del anuncio a través de su cuenta de Tik Tok en una breve transmisión en vivo.

“Lux” es el cuarto álbum de la artista de 33 años, quien no lanzaba un álbum completo desde “Motomami” en 2022 donde alcanzó la fama mundial. En 2023 produjo un EP de tres canciones titulado “RR” con Rauw Alejandro, su entonces pareja. Rosalía se convirtió en la primer mujer en en 2019 por “El mal querer” y “Motomami” ganó el premio Latin Grammy a mejor álbum de 2022.

Ampliar

Rosalía relató sobre la experiencia de grabar su nuevo álbum. “He cambiado mucho, pero al mismo tiempo, todavía estoy tratando de entender las mismas cosas. Es como si todavía tuviera las mismas preguntas y el mismo deseo de responderlas. Todavía tengo el mismo amor por el pasado y la misma curiosidad por el futuro”, declaró la cantaoutora.

Rosalía no presentó únicamente su siguiente concepto musical sino que creó un acontecimiento cultural donde la música, la moda, la cultura y el performance en Madrid fueron espectadores en primer fila de una nueva etapa de esta artista, ansiosos de poder escucharla nuevamente.

Ampliar

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:La Oreja de Van Gogh y Amaia Montero: El reencuentro más esperado, así fue como anunciaron su regreso a la banda