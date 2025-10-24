Iron Maiden: La banda londinense anuncia gira y un setlist sólo son sus mayores éxitos ¡Y vienen a México!

Iron Maiden, la legendaria banda londinense de heavy metal, regresa a México con su nueva gira ‘Run For Your Lives World Tour’, el cual no te puedes perder porque el setlist será únicamente con canciones que los llevaron al estrellato. Te contamos todos los detalles del show.

Iron Maiden, Megadeth y Anthrax visitarán México en el 2026 / Daniel Knighton Ampliar

¿Cuándo visitará Iron Maiden nuestro país?

A muchos fans ya les entró la emoción por verde nuevo a la banda de heavy metal, y no es para menos. Sin embargo, la espera tendrá que ser larga pues Iron Maiden visitará tierras mexicanas hasta el 2 de octubre de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

Estamos muy emocionados de llevar la gira RUN FOR YOUR LIVES a México y esperamos que nuestros increíbles fans disfruten del espectáculo y del repertorio tanto como nosotros disfrutamos al tocarlo" — Steve Harris, guitarrista de Iron Maiden

¿Cuándo comienza la venta de boletos para el ‘Run For Your Lives World Tour”?

Con un setilist que no te puedes perder porque tocarán temas icónicos como:

Hallowed Be Thy Name

Run to the Hills

The Trooper

The Number of the Beast

Killers

Powerslave

2 Minutes to Midnight

Iron Maiden, llegará en octubre de 2026, pero la preventa de dicho show comenzará el 30 de octubre a las 2:00 pm y la venta general el 31 de octubre a la misma hora. Así que si eres de los fans de hueso colorado que quiere cantar los éxitos de Iron Maiden que definieron las primeras décadas de su carrera.

Aunque no han revelado los precios de los boletos, se espera que pronto se hagan públicos los costos y podamos tener información certera para entrar a este magno evento del metal.