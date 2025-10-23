Soda Stereo en México: Estas son las fechas, recintos y más detalles del regreso de la banda de rock argentino

Soda Stereo no fue solo una banda, fue un fenómeno cultural que redefinió el rock en español. Formada en Buenos Aires en 1982 por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti, el trío se convirtió en un referente de toda una generación.

Soda Stereo regresa a México Ampliar

A pesar de que Gustavo Cerati falleció en 2014, Soda Stereo está de regreso en los escenarios y llegan a México el próximo año, así que si no te quieres perder la visita de la banda, te dejamos todos los detalles que se saben hasta el momento.

¿Cuándo regresa Soda Stereo a México?

La banda desde anoche dio señales al anunciar presentaciones en Perú y Chile, luego de agotar unas cuantas fechas en su natal Argentina. Por lo que Soda Stereo estará de regreso en México con tres fechas en:

14 de abril - Palacio de los Deportes, CDMX

18 de abril - Auditorio Telmex - Guadalajara

21 de abril - Auditorio Banamex - Monterrey

Sin duda alguna, muchos fans mencionan que no será lo mismo sin Gustavo Cerati, sin embargo, la banda menciona que el holograma del cantante será una experiencia completa para que los tres puedan reunirse en el escenario.

La preventa para conseguir los boletos para ver a Soda Stereo comienza a partir del lunes 27 de octubre y la venta general el 28 de octubre.

¿Por qué fue tan icónica la banda Soda Stereo?

El éxito de Soda Stereo radica en que fue de las bandas de rock en español en romper fronteras en toda América Latina y España, siendo la primera banda de rock en hacer giras masivas por el continente. Sus álbumes como “De Música Ligera”, “Persiana Americana” y “En la Ciudad de la Furia” fueron clave para su carrera musical.

Aunque en 1997 la banda se separó, tuvieron una reunión triunfal por allá del 2007 con la gira ‘Me Verás volver’, demostrando que su conexión con el público sigue intacta. Y en esta ocasión, aunque Gustavo Cerati no esté presente en cuerpo su alma seguro lo estará junto a Soda Stereo en los escenarios y más, siendo inmortalizado con su holograma.