¡31 Minutos sí regresa a México! Éstas son las fechas del nuevo show titulado ‘Radio Guaripolo II’

31 Minutos, los títeres más top del momento regresan a México con un nuevo show. El anuncio oficial se dio por parte de la orgenizadora de eventos, Ocesa, donde se tendrá la oportunidad de ver a Tulio Triviño y compañía en vivo. Te contamos todos los detalles y lo que se sabe hasta el momento del show irreverente más famoso del momento.

31 Minutos regresa a México Ampliar

31 Minutos: Todo lo que debes saber sobre su regreso

El programa dedicado a niños y niñas y no tan peques, es uno de los shows de televisión más aclamados de la televisión chilena. La serie protagonizada por distintos títeres, se convirtió en un fenómeno cultural en toda Latinoamérica, especialmente en México.

Es por eso que su gran auge en la televisión latina, ha traído en varias ocasiones a 31 Minutos a presentarse en recintos como el Auditorio Nacional y este 2026 no es la excepción. 31 Minutos regresa a México y con varias fechas en el radar.

De acuerdo con la misma organizadora de eventos, el nuevo show se llama ‘Radio Guaripolo II’, aunque no se sabe bien de qué pueda tratar, esta información puede ser muy útil para todos sus seguidores.

31 Minutos regresa a México Ampliar

Las fechas programadas incluyen a ciudades como Guadalajara, CDMX, Puebla, Mérida y Cancún. Así que si no te quieres perder por nada del mundo a Tulio, Juanín o a Calcetín con Rombos Man, esta es tu oportunidad. La preventa comienza el 17 de octubre de 2025, corre a apartar tu lugar que después del Tiny Desk, seguro se acaban rápido.

¿De qué trata 31 Minutos?

El programa de televisión 31 Minutos es una serie chilena que vive de cerca los problemas en televisión que tienen los personajes como Juan Carlos Bodoque, Patana o Juanín Janjarri.

Éste es un programa diseñado como una burla a los noticieros de bajo prestigio, sin embargo, también es un programa completamente educativo, pues enseña tanto a pequeños como a grandes sobre derechos humanos, laborales, la justicia social y medio ambiente. Así que no te lo pierdas si es que estás cerca de alguna de las sedes de los shows que van a presentar en México.