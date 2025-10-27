La pasarela de catrinas en Día de Muertos ya tiene día y hora confirmados; ¡Una combinación de tradición y glamour!

La temporada de Día de Muertos en la Ciudad de México está imparable, y un evento que no puede faltar para celebrar la elegancia de la huesuda es la ya tradicional Pasarela de catrinas en Día de Muertos en uno de los edificios más icónicos de la capital: el majestuoso Palacio Postal.

¿Cuándo será la pasarela de catrinas en Día de Muertos?

Este evento, que combina la tradición mexicana con el arte y la moda contemporánea, promete ser un espectáculo visual en el que los diseños, el maquillaje y la arquitectura se fusionan para rendir homenaje a la figura de La Catrina. Si te encanta el glamour con sabor a México, esta Pasarela de catrinas en Día de Muertos es un imperdible en tu agenda cultural.

La cita es el miércoles 29 de octubre, en el marco de la Noche de Museos de este mes. El evento comenzará a las 18:00 horas. ¡Asegúrate de llegar a tiempo, pues el cupo suele ser limitado!

¿Quiénes participarán para crear este evento?

El evento es organizado en colaboración con el proyecto Catrinas Contemporáneas, un colectivo artístico que se ha encargado de fusionar la tradición con el arte moderno. Ellas (y ellos) son los encargados de crear los impresionantes atuendos, tocados y maquillajes, que reflejan la visión contemporánea de la Catrina, rindiendo un tributo de arte, moda y folclore a esta figura fundamental del Día de Muertos.

¿Cuál es el origen de esta pasarela de Día de Muertos?

Esta pasarela, aunque moderna en su ejecución, se inspira en el trabajo de José Guadalupe Posada, quien creó a la famosa “Calavera Garbancera”, y que más tarde Diego Rivera bautizó como La Catrina. El proyecto ‘Catrinas Contemporáneas’ nació hace más de una década con la idea de llevar este personaje icónico al arte contemporáneo, honrando a nuestros difuntos y tradiciones a través del vestuario y el glamour.

Recuerda que la entrada al Palacio Postal y a la Pasarela de catrinas en Día de Muertos es completamente gratuita. No te pierdas esta oportunidad de ver de cerca el arte y la tradición en uno de los edificios más hermosos de la CDMX.

