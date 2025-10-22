;

  • 22 OCT 2025, Actualizado 16:53

Noche de Museos: El Día de Muertos se apodera de la cartelera cultural este mes de octubre

La noche cultural más cotizada del año trae grandes actividades con sabor a pan de muerto

Noche de Museos en octubre 2025

Noche de Museos en octubre 2025 / Juan Ramon Ariza Rodriguez

Soy socióloga egresada de la UAM Xochimilco. Escribo para W RadioFernanda Garrido Arellano

La Noche de Museos es una iniciativa de la Secretaría de Cultura que las autoridades han propuesto para la CDMX y otros estados. Ésta, invita a vivir los espacios culturales y museísticos de una forma distinta, mucho más íntima y cercana a los y las asistentes.

El último miércoles de cada mes, se presenta un programa que comienza regularmente a partir de las 6 de la tarde, para que todos los museos y recintos culturales abran sus puertas con diversas actividades para disfrutar una noche mágica. Te dejamos algunos de los recintos y su cartelera para este mes de octubre en la Noche de Museos.

Noche de Museos: El Día de Muertos viene con música, películas y más con acceso GRATUITO

  • Noche de Museos: Museo Legislativo

Si te encuentras por el centro de la capital, podrás disfrutar de una noche temática de Día de Muertos con la inauguración de la ofrenda ´Del Palacio al Panteón´. Y si no puedes asistir, no te preocupes, puedes verlo desde su cuenta oficial de Facebook.

  • Noche de Museos: FARO Aragón

En este recinto cultural proyectarán gratis el clásico del terror ‘El Exorcista’. La cita es en punto de las 18:00 hrs y recuerda llegar con tiempo porque el cupo es limitado a 120 personas.

  • Noche de Museos: Palacio de Minería

La Facultad de Ingeniería de la UNAM invita a todos los asistentes a disfrutar de una noche completamente potosina con la tradicional fiesta ‘Xantolo’, una fiesta de los espíritus de la Huasteca. En punto de las 20:00 hrs y el cupo es para 200 personas, así que te sugerimos llegar con tiempo.

  • Noche de Museos: Casa del Tiempo UAM

Si lo que quieres es disfrutar de un buen concierto, y sobre todo, sones, este recinto es para ti. Y es que llega Joe Drattana y las Iguanas con su ‘Son pa’ los muertos’ en punto de las 19:00 hrs y es completamente libre con cupo a 70 personas.

  • Noche de Museos: El Claustro

El Festival de Día de Muertos en el Claustro llega con todo y bazar, altar de muertos, visitas guiadas y danzas con la Compañía de Danza Folklórica Matlacihua a partir de las 17:00 hrs y el cupo es para 300 personas.

Así que ya te la sabes, si quieres asistir a la Noche de Museos visita sus redes oficiales para toda la cartelera completa y junto a tu mejor compañía, pasen una noche de Día de Muertos inolvidable.

