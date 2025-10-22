Noche de Museos: El Día de Muertos se apodera de la cartelera cultural este mes de octubre

La Noche de Museos es una iniciativa de la Secretaría de Cultura que las autoridades han propuesto para la CDMX y otros estados. Ésta, invita a vivir los espacios culturales y museísticos de una forma distinta, mucho más íntima y cercana a los y las asistentes.

El último miércoles de cada mes, se presenta un programa que comienza regularmente a partir de las 6 de la tarde, para que todos los museos y recintos culturales abran sus puertas con diversas actividades para disfrutar una noche mágica. Te dejamos algunos de los recintos y su cartelera para este mes de octubre en la Noche de Museos.

Noche de Museos: El Día de Muertos viene con música, películas y más con acceso GRATUITO

Noche de Museos: Museo Legislativo

Si te encuentras por el centro de la capital, podrás disfrutar de una noche temática de Día de Muertos con la inauguración de la ofrenda ´Del Palacio al Panteón´. Y si no puedes asistir, no te preocupes, puedes verlo desde su cuenta oficial de Facebook.

Noche de Museos: FARO Aragón

En este recinto cultural proyectarán gratis el clásico del terror ‘El Exorcista’. La cita es en punto de las 18:00 hrs y recuerda llegar con tiempo porque el cupo es limitado a 120 personas.

Noche de Museos: Palacio de Minería

La Facultad de Ingeniería de la UNAM invita a todos los asistentes a disfrutar de una noche completamente potosina con la tradicional fiesta ‘Xantolo’, una fiesta de los espíritus de la Huasteca. En punto de las 20:00 hrs y el cupo es para 200 personas, así que te sugerimos llegar con tiempo.

Noche de Museos: Casa del Tiempo UAM

Si lo que quieres es disfrutar de un buen concierto, y sobre todo, sones, este recinto es para ti. Y es que llega Joe Drattana y las Iguanas con su ‘Son pa’ los muertos’ en punto de las 19:00 hrs y es completamente libre con cupo a 70 personas.

Noche de Museos: El Claustro

El Festival de Día de Muertos en el Claustro llega con todo y bazar, altar de muertos, visitas guiadas y danzas con la Compañía de Danza Folklórica Matlacihua a partir de las 17:00 hrs y el cupo es para 300 personas.

Así que ya te la sabes, si quieres asistir a la Noche de Museos visita sus redes oficiales para toda la cartelera completa y junto a tu mejor compañía, pasen una noche de Día de Muertos inolvidable.