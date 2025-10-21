Desfile Día de Muertos 2025: ¿Quiénes serán los artistas que se presentarán GRATIS en este evento de la CDMX?

El Desfile de Día de Muertos 2025 es un evento que a los mexicanos les fascina, con él, la tradición del día de muertos se vuelve más atractiva a los ojos de todos y todas. Además de ser un evento imperdible, nos recuerda que todos pasamos en este mundo solo por un instante, por lo que es importante disfrutar de las pequeñas cosas que da la vida.

Por lo que te dejamos qué artistas van a estar presentes en el Desfile de Día de Muertos 2025 en la CDMX completamente gratis.

¿Hay artistas confirmados para el Desfile de Día de Muertos 2025 en CDMX?

La capital una vez más será testigo de dicha tradición con el Desfile de Día de Muertos 2025. Aunque éste nació de la idea de la película de James Bond: 007 Spectre, los mexicanos amaron esta idea. Este evento no sólo incluye catrinas monumentales, sino toda una historia que tiene origen prehispánico.

Para el desfile se podrán apreciar carros alegóricos, catrinas gigantes y comparsas. Aunado a esto, distintos artistas desfilan desde tocando sus grandes éxitos hasta simplemente saludando a sus seguidores.

Este año, el Desfile de Día de Muertos contará con un homenaje al legendario músico mexicano Rodrigo ‘Rockdrigo’ González, pues éste cumple 40 años de fallecido. Así que para recordar al icónico músico del rock urbano, podremos ver desfilar a:

El Haragán

El Cocodrilo y Pato de la Maldita Vecindad

Amandititita (aunque está por verse)

La hija del legendario rockero es probable que asista, sin embargo, la Secretaría de Cultura no confirmó ni descartó la posibilidad de que ella esté presente.

¿Qué ruta tomará el Desfile de Día de Muertos 2025?

Con base en la información de parte de las autoridades gubernamentales, el Desfile de Día de Muertos 2025 comenzará en punto de las 14:00 hrs en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, en CDMX para seguir su camino por:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez y calle 5 de mayo

Zócalo CDMX

Recuerda que el evento es completamente gratuito, así que evita caer en fraudes o estafas y que no te sorprendan.

¿Qué otras actividades habrá por el Día de Muertos?

La CDMX tendrá una agenda bastante llena por el tradicional día de muertos, por lo que ademas del Desfile de Día de Muertos se puede visita la Ofrenda Monumental en el Zócalo de la CDMX, la noche de museos el próximo miércoles 28 de octubre o visitar las ofrendas de cada alcaldía también es una buena opción.

Te sugerimos revisar la cartelera cultural de los recintos como museos, FAROS y más para tener en cuenta cada una de ellas y asistir con tu mejor compañía a éstas para aprovechar algunas que son completamente gratuitas.