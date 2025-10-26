Sheinbaum presenta Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama con centros oncológicos en todo el país

Casi la mitad de los casos de cáncer de mama ocurren en mujeres que no tienen factores de riesgo. / Nattakorn Maneerat

Al calificarlo como un antes y un después en la atención del cáncer de mama, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama, con el cual en diciembre inaugurará el primer Centro de Atención Oncológica para las Mujeres en la Ciudad de México.

A través de un video difundido en redes sociales, Sheinbaum recordó que el modelo contempla la instalación de un centro en cada entidad del país, con el propósito de realizar análisis, biopsias y diagnósticos tempranos para combatir este padecimiento que, destacó, “quita la vida a una mujer cada hora en México”.

Un modelo integral para la detección y atención temprana

“Vamos a comprar mil mastógrafos más en el país, eso entre el 2026 y 2027. Ahora, ¿quién los va a interpretar? Bueno, va a haber 20 centros en distintos lugares del país en donde llegarán las imágenes para poder interpretar estas mastografías y que la información llegue muy rápido a la mujer en caso de tener riesgo” — , explicó la mandataria.

Agregó que los Centros de Atención Oncológica permitirán no solo la realización de biopsias y análisis especializados, sino también la atención temprana, con el objetivo de evitar resultados fatales.

Inversión y ubicación del primer centro

Sheinbaum precisó que el primer centro se ubicará en lo que fue el Hospital de la Pastora, en la Ciudad de México.

En total, el proyecto —que tendrá una duración de dos años— contempla una inversión de ocho mil millones de pesos y forma parte del nuevo sistema universal de salud pública.

La presidenta recordó que el pasado 19 de octubre se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha clave para reforzar la importancia de la prevención, la detección oportuna y el acceso igualitario a la atención médica.

