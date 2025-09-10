EnteroMix, una de las vacunas rusas contra el cáncer, comenzará pruebas en humanos con tumores colorrectales

La vacuna rusa contra el cáncer parece estar avanzando a pasos agigantados. El Centro Nacional de Investigación Médica Radiológica del Ministerio de Salud de la Federación Rusa trabaja en dos proyectos diferentes de vacunas. Así es, no se trata de un solo desarrollo, sino de dos áreas de investigación que forman parte de su programa de vacunoterapia.

La EnteroMix: El primer paso en las pruebas en humanos

La primera es la vacuna oncolítica EnteroMix, hecha junto con el Instituto Engelhardt de Biología Molecular, la cual, según los expertos, utiliza una combinación de cuatro virus no patógenos que pueden destruir células malignas y, al mismo tiempo, activar la inmunidad antitumoral del paciente.

Y ahora, tras tres años de estudios clínicos, los resultados han mostrado una efectividad del 100% en las pruebas de laboratorio, lo que ha permitido autorizar las primeras pruebas en humanos, pero... eso sí, esto no quiere decir que la vacuna vaya a estar disponible de inmediato; todavía falta mucho antes de verlas en acción.

Los pacientes en los que se probará la “cura” rusa del cáncer

De acuerdo con las autoridades de la Agencia Federal Médica y Biológica de Rusia, se espera que la vacuna se comience a aplicar en pacientes con cáncer colorrectal. Sin embargo, en junio, Andréi Kaprin, oncólogo jefe del Ministerio de Salud, reveló que las primeras pruebas en humanos de EnteroMix comenzaron con 48 voluntarios, según informó la cadena rusa RT.

Las vacunas ARNm personalizadas: Hechas a la medida

Por otro lado, el gobierno de Vladimir Putin también trabaja en vacunas de ARNm personalizadas, desarrolladas de la mano con el Instituto Gamaleya. En este caso, este tratamiento busca crear una vacuna única para cada paciente, partiendo del análisis genético del tumor, con el objetivo de que el sistema inmune aprenda a reconocer y atacar las células cancerígenas.

La carrera entre Estados Unidos y Rusia

Y en un capítulo más en la competencia internacional, vale recordar que hace unos meses, la empresa estadounidense Elicio Therapeutics anunció que también trabaja en una nueva generación de vacunas “autoestopistas”, es decir, una línea de investigación y desarollo muy similar a las vacunas personalizadas de Rusia.

