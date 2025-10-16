Cáncer de mama: ¿A qué edad debo hacerme la mamografía? La detección temprana SÍ es la respuesta

Este domingo 19 de octubre, el mundo se viste de rosa para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el cáncer de mama. Pero, a ver, no se trata solo de un listón bonito. Esta fecha, establecida por la OMS en 1988, es un recordatorio urgente de que, aunque la “prevención” total no existe, la detección temprana es nuestra arma más poderosa, elevando la supervivencia hasta un impactante 90%.

Por eso, Daniella Gómez Pue, ginecóloga y oncóloga del Instituto Nacional de Cancerología y la Dra. Paola González Balboa, radióloga especialista en Mama e Intervención, estuvieron con Martha Debayle en W Radio para platicar sobre toda la información del cáncer de mama.

Los números que nos obligan a actuar

Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 12 mujeres desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida. En 2020, esta enfermedad cobró la vida de 685 mil mujeres a nivel global, siendo la principal causa de muerte por cáncer en nuestro género. En México, el panorama es igual de serio, con más de 29 mil nuevos casos y unas 7 mil muertes ese mismo año.

¿El mensaje? La estadística no es solo un número; puede ser cualquiera de las mujeres que conocemos y las que no, por eso es importante hablar de esta enfermedad que puede ser mortal si no se trata a tiempo.

Para hablar de lo que SÍ podemos hacer, recurrimos a la Dra. Paola González Balboa, radióloga especialista en Mama e Intervención.

La recomendación es clara: a partir de los 40 años, la mamografía es el estudio de tamizaje OBLIGATORIO, incluso si no tienes síntomas.

Tips de la experta para tu estudio:

El mejor timing : Una semana después del inicio de tu ciclo menstrual, cuando hay menos inflamación, lo que permite una mejor visualización del tejido y un menor dolor.

Una semana después del inicio de tu ciclo menstrual, cuando hay menos inflamación, lo que permite una mejor visualización del tejido y un menor dolor. La Tomosíntesis (3D): Es el estudio ideal, especialmente para mamas densas o pacientes jóvenes. Funciona como cortes de 1 milímetro de grosor que ofrecen una imagen más clara y detallada, ayudando a clasificar cualquier hallazgo con precisión.

Hoy en día la Mamografía Digital Contrastada es un método de alta sensibilidad y especificidad, incluso superior a la resonancia magnética en muchos casos, y se usa cuando se sospecha una lesión para confirmarla con mayor precisión.

Cáncer de mama: Lo que tienes que saber sobre la enfermedad

La Dra. Daniella Gómez Pue, ginecóloga oncóloga del Instituto Nacional de Cancerología, nos explica los detalles técnicos. El cáncer de mama es la formación de células malignas en los tejidos mamarios, que se componen de lóbulos y conductos.

Factores de Riesgo que DEBES considerar:

Edad: El riesgo aumenta significativamente después de los 50 años. Hormonas: Niveles altos o exposición prolongada a estrógeno y progesterona. El uso de la Terapia Hormonal Menopáusica (THM) también puede aumentar el riesgo. Estilo de Vida: Obesidad después de la menopausia y falta de actividad física. Historia Familiar y Personal: Menarca temprana (antes de los 12) o menopausia tardía (después de los 55).

A pesar de la complejidad de la enfermedad y de los tratamientos, el mensaje es unánime entre los especialistas: el factor más determinante para superar el cáncer de mama es el tiempo. No existe la prevención absoluta, pero sí la certeza de que una detección oportuna lo cambia todo, elevando drásticamente las probabilidades de supervivencia.

Tu cuerpo te habla; no lo ignores. Pide tu cita, haz tu mamografía, y conviértete en la guardiana más celosa de tu propia salud. La mejor inversión que puedes hacer es en ti misma.