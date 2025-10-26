Papa León XIV reza por víctimas de las lluvias en México

Expresó el papa León XIV su solidaridad con las personas afectadas por las intensas lluvias e inundaciones en México.

Este domingo, tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Pontífice manifestó su cercanía a las poblaciones afectadas y escribió en su cuenta de la red social X:

¿Cuántas víctimas han dejado las lluvias en México?

De acuerdo con el informe publicado en el micrositio “Afectaciones por lluvias e inundaciones”, se han registrado 80 personas sin vida a causa de las lluvias e inundaciones, mientras 18 se encuentran no localizadas.

En Hidalgo se reportan 22 fallecidos y nueve desaparecidos; en Puebla, 22 personas han muerto y dos se encuentran desaparecidas; en Querétaro, falleció un menor de edad, mientras que en Veracruz se registran 35 decesos y siete desaparecidos. En San Luis Potosí no se reportaron pérdidas humanas.

¿Cómo se puede apoyar a los afectados?

Se detalló que 293 centros de acopio siguen activos en las 32 entidades del país para recibir apoyo, como agua, comida enlatada, arroz, leche en polvo, frijoles, artículos de higiene personal, botiquines y productos para bebé, entre otros.

El llamado del Pontífice y de las autoridades busca mantener la solidaridad ante la emergencia y brindar asistencia a las familias que resultaron damnificadas por las inundaciones en México.

