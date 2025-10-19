;

  • 20 OCT 2025, Actualizado 02:12

Asaltan al alcalde electo de Misantla, tras entregar víveres a damnificados en Veracruz

El alcalde electo de Misantla, René Omar Jaén, fue víctima de un asalto armado tras entregar víveres en Poza Rica; denunció la creciente inseguridad en Veracruz y exigió justicia a la gobernadora Rocío Nahle.

René Omar Jaén, alcalde electo del municipio de Misantla, en Veracruz / FOTO: Redes sociales - Facebook

Z. De

El alcalde electo de Misantla, René Omar Jaén, fue asaltado junto con su equipo de trabajo, la noche del sábado, luego de entregar víveres a damnificados por las lluvias en el municipio de Poza Rica, Veracruz.

De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 de la noche sobre la autopista Veracruz-Tuxpan, a la altura de la gasolinera Tecomoxtle, en el municipio de Tihuatlán.

Los encañonaron en una gasolinera

En un video difundido desde sus redes sociales, el emecista relató que los asaltantes los interceptaron y los encañonaron para despojarlos de una camioneta, así como de equipo fotográfico, celulares y pertenencias personales.

“Fuimos víctimas de asaltantes que nos quitaron una camioneta de un compañero. Además del equipo fotográfico y celulares de las personas que se encontraban, fue con violencia. Quiero decirles que la gente buena somos más”

—  , declaró el alcalde electo.

Exige justicia y denuncia inseguridad en Veracruz

El edil electo de Movimiento Ciudadano, René Omar Jaén, reprochó la ola de inseguridad que vive la entidad y exigió a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, que se tomen acciones inmediatas para proteger a los ciudadanos.

“Ya no se puede transitar libremente por las carreteras sin miedo a ser asaltado o agredido. Exigimos justicia”

—  , expresó el emecista.

El alcalde regresaba de entregar ayuda humanitaria a los afectados por las recientes inundaciones en Poza Rica cuando ocurrió el atraco.

