Corren a “lodazos” a alcaldesa de Álamo Temapache tras ausentarse 12 días por inundaciones

Damnificados rechazan la presencia de la alcaldesa de Álamo Temapache, Blanca Lilia Arrieta Pardo, tras presentarse en zonas afectadas por las lluvias 12 días después

A “lodazos” y gritos corren damnificados de Poza Rica a la alcaldesa de Álamo Temapache, Blanca Lilia Arrieta Pardo, a quien recriminaron su ausencia por más de 12 días durante la emergencia originada por el desbordamiento del río Pantepec y la inundación en el 100 por ciento del municipio.

TE PUEDE INTERESAR: Boing está a punto de desaparecer: ¿Es cierto? Esto es lo que sabemos

Desde el inicio de la contingencia por las lluvias torrenciales, la edil no fue vista recorriendo calles ni realizando acciones de limpieza o atención a la población, lo que generó molestia entre los habitantes.

Corren a “lodazos” a alcaldesa de Álamo Temapache 😳



- Pasaron más de 12 días y no se sabía de ella. pic.twitter.com/MxaskuhMY6 — W Radio México (@WRADIOMexico) October 23, 2025

Reaparece tras 12 días

Apenas ayer, Arrieta Pardo publicó un video en sus redes sociales oficiales para dar a conocer las acciones emprendidas por la autoridad municipal y salió a recorrer las calles de Álamo, uno de los municipios más afectados por las lluvias.

Publicado por Lilia Arrieta en Lunes, 20 de octubre de 2025

Sin embargo, su presencia provocó la furia de los vecinos. La presidenta municipal fue recibida a gritos y reclamos, mientras algunos pobladores le lanzaban bolas de lodo y le exigían su salida inmediata.

“¡Hasta ahora te presentas!”, reclaman damnificados a la alcaldesa de Álamo Temapache

A la presidenta municipal no le quedó más que abandonar el lugar, acompañada de otro funcionario, mientras los pobladores gritaban: “¡Hasta ahora te presentas!” y “¡No necesitamos fotos, necesitamos soluciones!”.

Cabe recordar que hace unos días, los afectados también acudieron al domicilio de la funcionaria para arrojar escombros e inundaciones generadas por las lluvias, en protesta por lo que consideraron una falta de atención de su parte.

👉 Sigue las noticias de Veracruz en Google News