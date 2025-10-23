Corren a “lodazos” a alcaldesa de Álamo Temapache tras ausentarse 12 días por inundaciones
Damnificados por las lluvias en Veracruz corrieron a la alcaldesa de Álamo Temapache entre gritos y bolas de lodo, tras acusarla de no aparecer durante 12 días de emergencia.
A “lodazos” y gritos corren damnificados de Poza Rica a la alcaldesa de Álamo Temapache, Blanca Lilia Arrieta Pardo, a quien recriminaron su ausencia por más de 12 días durante la emergencia originada por el desbordamiento del río Pantepec y la inundación en el 100 por ciento del municipio.
Desde el inicio de la contingencia por las lluvias torrenciales, la edil no fue vista recorriendo calles ni realizando acciones de limpieza o atención a la población, lo que generó molestia entre los habitantes.
Reaparece tras 12 días
Apenas ayer, Arrieta Pardo publicó un video en sus redes sociales oficiales para dar a conocer las acciones emprendidas por la autoridad municipal y salió a recorrer las calles de Álamo, uno de los municipios más afectados por las lluvias.
Sin embargo, su presencia provocó la furia de los vecinos. La presidenta municipal fue recibida a gritos y reclamos, mientras algunos pobladores le lanzaban bolas de lodo y le exigían su salida inmediata.
“¡Hasta ahora te presentas!”, reclaman damnificados a la alcaldesa de Álamo Temapache
A la presidenta municipal no le quedó más que abandonar el lugar, acompañada de otro funcionario, mientras los pobladores gritaban: “¡Hasta ahora te presentas!” y “¡No necesitamos fotos, necesitamos soluciones!”.
Cabe recordar que hace unos días, los afectados también acudieron al domicilio de la funcionaria para arrojar escombros e inundaciones generadas por las lluvias, en protesta por lo que consideraron una falta de atención de su parte.