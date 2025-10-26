En enero de 2026 operará completamente el Tren El Insurgente, confirma Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, acompañada de Clara Brugada, jefa de Gobierno, y Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, recorrieron en el Tren Insurgentes de Santa Fe a la terminal de Observatorio. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Al dar a conocer que concluyó la obra civil del Tren El Insurgente, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se inicia el período de pruebas que durará alrededor de tres meses.

Al concluir el recorrido por el transporte, partiendo de la estación Santa Fe a Observatorio, la primera mandataria señaló que se espera que esté listo para uso en enero de 2026, mejorando la conexión y calidad de vida en la zona metropolitana.

“Junio de 2026 porque todavía falta un deprimido vehicular y algunas otras obras pero ya en enero de 2026 podrá disfrutarse el recorrido Toluca-Ciudad de México, en el Tren de El Insurgente”. — señaló la presidenta.

¿Cuándo entrará en operación completa el Tren El Insurgente?

Claudia Sheinbaum explicó que el periodo de pruebas será muy importante para ponerlo “a punto”.

“Bueno como nos comprometimos ya terminamos la obra civil México-Ciudad de México-Toluca El Insurgente, ya prácticamente está terminada toda la electromecánica ya partir de ahora inicia el periodo de pruebas, que es muy importante porque requiere pruebas de la señalización, la certificación, todo lo que tiene que ver con el tren. Son alrededor de tres meses de pruebas para poderlo poner a punto, eso significa que a finales de enero de 2026 ya se podrá usar para toda la población el Tren el Insurgente”, dijo.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que el 16 de noviembre se inaugurará la renovada Línea 1 del Metro, que irá desde Pantitlán hasta el Complejo Observatorio.

“El 16 de noviembre se abre la línea 1 del Metro para todos los usuarios, desde Pantitlán hasta el complejo Observatorio, esa es una muy buena noticia y justamente lo que hoy vemos es un gran complejo, estamos en el piso de arriba hacia abajo, el segundo piso de este complejo que va a tener cinco pisos, esta gran estación Observatorio”, afirmó.

¿Cómo beneficiará el proyecto a la movilidad metropolitana?

Señaló que este proyecto, impulsado por la Presidenta de la República, representa una importante modernización del sistema de transporte. Apuntó que la nueva línea mejorará la conexión en la zona metropolitana, permitiendo un tránsito más eficiente desde Toluca hasta Valle de Chalco.

Clara Brugada resaltó que el Metro es un bien público esencial para la movilidad en la ciudad, al que se le asigna considerable financiamiento para subsidiar su tarifa.

En tanto, el director general de Banobras, Jorge Mendoza, informó que el Tren México-Toluca, conocido como “El Insurgente”, ha transportado hasta ahora a 12.6 millones de personas en 766 días de operación, con un promedio de 22,000 pasajeros diarios.

El funcionario expuso que el tren actualmente opera con ocho trenes y cinco estaciones, cubriendo 50 km en 37 minutos.

A futuro, dijo, se ampliará a 58 km con la inclusión de la estación Observatorio, aumentando su capacidad a 240,000 usuarios por día y con tarifas competitivas que van de 15 a 90 pesos.

