Estaciones del Tren Ligero en CDMX: Horarios de servicio del RTP por los cierres de Huichapan y obras de remodelación

Los trabajos de remodelación en seis estaciones del Tren Ligero de la CDMX terminarán hasta 2026.

Este lunes comenzaron los trabajos de remodelación en seis estaciones del Tren Ligero de la Ciudad de México, luego de que el Servicio de Transportes Eléctricos advirtiera sobre las obras de adecuación en la techumbre de varios puntos del sistema de este transporte público.

Según informaron las autoridades capitalinas, se llevarán a cabo labores de demolición, retiro de escombros, armado y colado de zapatas, dados, losas y columnas, además de la fabricación y montaje de estructura metálica principal, entre otras actividades. El objetivo, indicaron, es aumentar la capacidad y el número de viajes en este medio de transporte.

Horarios del Tren Ligero y RTP por las obras en seis estaciones

A pesar de las remodelaciones, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el servicio del Tren Ligero mantendrá sus horarios habituales:

Lunes a viernes: de 5:00 a 23:30 horas.

Sábados: de 6:00 a 23:30 horas.

Domingos: de 7:00 a 23:30 horas.

Toma en cuenta que podrás abordar en las estaciones más cercanas a las que se encuentren cerradas temporalmente.

Horarios del Tren Ligero y RTP por las obras en seis estaciones en CDMX.

¿Cuándo reabrirán todas las estaciones del Tren Ligero en CDMX?

Aunque los trabajos se realizarán de forma escalonada, el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer el cronograma estimado de cierre y reapertura de cada estación:

Huichapan: del 20 de octubre hasta el 21 de noviembre de 2025.

Tepepan: del 18 de noviembre al 11 de diciembre de 2025.

La Noria: del 11 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026.

Periférico: del 9 de enero al 7 de febrero de 2026.

Xomali: del 7 de febrero al 4 de marzo de 2026.

Huipulco: del 4 de marzo al 2 de abril de 2026.

¿Cuándo terminan las remodelaciones del Tren Ligero?

De acuerdo con el Servicio de Transportes Eléctricos, los trabajos de remodelación en el Tren Ligero de la CDMX concluirán el jueves 2 de abril de 2026. Durante este periodo, se esperan afectaciones a miles de usuarios que se desplazan por las alcaldías Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, aunque se mantendrán alternativas de acceso y servicio parcial en las estaciones cercanas como señalaron las autoridades.

