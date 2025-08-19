Descarrilamiento del Tren Maya en Izamal: sin heridos y con investigación en curso

Un vagón del Tren Maya se descarriló la tarde de este martes en la estación de Izamal, en el tramo que conecta Cancún con Mérida.

El incidente fue reportado en redes sociales, donde usuarios compartieron imágenes y videos del percance.

De acuerdo con el comunicado oficial, el descarrilamiento del Tren Maya ocurrió a las 13:48 horas, cuando la unidad 304 ingresaba a baja velocidad a los andenes de la estación.

“En la estación Izamal, Yucatán, el tren 304 que se trasladaba de Cancún a Mérida al accesar a baja velocidad a los andenes de la estación, sufrió un percance de vía”. —

Al momento, se activaron los protocolos de seguridad a los usuarios, quienes fueron trasladados a sus destinos en autobuses de la empresa.

Sin heridos y con investigación en curso

Las autoridades del Tren Maya confirmaron que ninguna persona resultó lesionada. Inmediatamente se activaron los protocolos de seguridad y los pasajeros fueron trasladados en autobuses de la empresa hasta sus destinos.

El servicio en las demás estaciones del Tren Maya continúa operando con normalidad.

La empresa informó que se integró una comisión de investigación para determinar las causas del incidente.

Así quedó el vagón del Tren Maya descarrilado. Foto: redes sociales Ampliar

Antecedentes de fallas del Tren Maya

El megaproyecto ferroviario insignia del gobierno federal ha enfrentado diversos incidentes desde su inauguración:

En febrero de 2024 , usuarios reportaron fallas eléctricas que dejaron varados a pasajeros entre Cancún y Playa del Carmen.

, usuarios reportaron que dejaron varados a pasajeros entre Cancún y Playa del Carmen. En mayo de 2024 , un convoy tuvo que detener su marcha por un problema en el sistema de frenos , lo que retrasó el servicio por más de una hora.

, un convoy tuvo que detener su marcha por un , lo que retrasó el servicio por más de una hora. En distintas ocasiones, pasajeros han señalado fallas en el aire acondicionado y retrasos en la salida de trenes desde Mérida y Cancún.

y retrasos en la salida de trenes desde Mérida y Cancún. Además, especialistas han advertido sobre riesgos en el trazo de la obra, que pasa sobre suelos kársticos, lo que incrementa la posibilidad de hundimientos o afectaciones en la vía.

Estos incidentes, sumados al actual descarrilamiento en Izamal, han generado debate sobre la seguridad y confiabilidad del Tren Maya, un proyecto que busca convertirse en uno de los pilares de la infraestructura y el turismo en el sureste mexicano.

