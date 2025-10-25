Así fue la captura de 10 personas relacionadas con robo de vehículos y narcomenudeo

Luego de un enfrentamiento en Toluca, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Policía Municipal permitieron la detención de nueve hombres y una mujer, probables responsables de delitos contra la salud, ataque peligroso, posesión de armas de fuego, así como de un vehículo con reporte de robo y equipo táctico.

Entre lo decomisado tras el enfrentamiento en Toluca se encuentran armas, celulares y chalecos antibalas Ampliar

Te podría interesar: Operativo en Edomex contra el huachicoleo de agua: detectan 200 pozos clandestinos

¿Cómo ocurrió el enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes?

Luego de que personal de ambas dependencias fuera requerido, a través de Grupos de Coordinación, para localizar un vehículo con reporte de robo, desplegaron labores operativas en campo; resultado de ellas, observaron la unidad y comenzaron una persecución.

Durante la operación, los tripulantes del automotor llegaron a un inmueble ubicado en la calle Primero de Mayo, esquina con Adolfo López Mateos, en la delegación de San Cristóbal Huichochitlán, donde recibieron a los policías con disparos.

En completo apego al protocolo de actuación, los oficiales repelieron el ataque y derivado de ello, uno de los sospechosos resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención.

Ampliar

También puedes leer: Percepción de inseguridad en México se mantiene alta: 63% teme vivir en su ciudad

¿Qué aseguraron las autoridades tras el operativo?

Luego de contener la situación, detuvieron a Julio “N”, Óscar “N”, Juan “N”, Jorge “N”, Erick “N”, Enrique “N”, Rigoberto “N”, Martín “N”, Irving “N” y Blanca “N”.

En la acción, también se aseguraron dos motocicletas, tres automóviles de las marcas Volkswagen, Mazda y Fiat —este último con reporte de robo—, tres armas largas, una corta, cargadores, diversos cartuchos útiles, pastillas psicotrópicas, 12 celulares y un chaleco táctico.

Vehículo que fue robado presuntamente por los detenidos Ampliar

Encuentra más notas aquí: Vinculan a proceso a José Ignacio “N”, presunto feminicida de Itzel Díaz

¿A qué delitos estarían vinculados los detenidos?

Los aprehendidos, tras conocer los derechos que la ley confiere a su favor, junto con los indicios, fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal.

De acuerdo con las primeras indagatorias, estarían relacionados con al menos siete hurtos con y sin violencia de automotores, uno más a un negocio, esto en los municipios de Chalco, Xonacatlán, Toluca y Mexicaltzingo, por lo que las pesquisas continuarán.

Síguenos en Google News y encuentra más información