Operativo en Edomex contra el huachicoleo de agua: detectan 200 pozos clandestinos

Un totald e 200 pozos clandestinos de agua han sido localizados por autridades mexiquenses.

Durante la madrugada de este viernes fue desarrollado un operativo en contra del huachicoleo de agua, también conocido como robo de agua, en el Estado de México. La Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) señaló que han identificado por lo menos 200 pozos operados de manera clandestina, la mayoría de ellos ubicados en la zona del Valle de México.

La fiscalía indicó que estos puntos de extracción ilegal estarían ubicados en 48 municipios del territorio mexiquense y que operarían a través de pozos o redes de agua clandestinos.

El desabasto de agua en el Edomex es un reclamo constante de sus habitantes, parte de esta dinámica es resultado del huachicoleo de agua. Ampliar

Municipios con más casos de extracción ilegal

Los municipios en donde prevalece esta problemática son: Acolman, Atizapán de Zaragoza, Axapuzco, Atenco, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nextlalpan, Nopaltepec, Ocoyoacac, Otumba, Papalotla, Tecámac, Temascalapa, Teotihuacán, Texcoco, Tezoyuca, Toluca, Valle de Chalco y Zumpango.

Sindicatos vinculados al robo de agua

Las mismas investigaciones apuntaron que hay una serie de sindicatos que estarían vinculados con este ilícito en la modalidad de “ordeña” de agua, acaparamiento, distribución y venta a precios abusivos.

Las agrupaciones Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), “Los 300″, “Libertad”, “25 de Marzo” y “La Chokiza”, estarían relacionadas.

ahz.

