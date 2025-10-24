Operativo en Edomex contra el huachicoleo de agua: detectan 200 pozos clandestinos
La Fiscalía del Estado de México informó que durante un operativo contra el huachicoleo de agua fueron detectados más de 200 pozos clandestinos en 48 municipios del Valle de México.
Durante la madrugada de este viernes fue desarrollado un operativo en contra del huachicoleo de agua, también conocido como robo de agua, en el Estado de México. La Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) señaló que han identificado por lo menos 200 pozos operados de manera clandestina, la mayoría de ellos ubicados en la zona del Valle de México.
La fiscalía indicó que estos puntos de extracción ilegal estarían ubicados en 48 municipios del territorio mexiquense y que operarían a través de pozos o redes de agua clandestinos.
Municipios con más casos de extracción ilegal
Los municipios en donde prevalece esta problemática son: Acolman, Atizapán de Zaragoza, Axapuzco, Atenco, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nextlalpan, Nopaltepec, Ocoyoacac, Otumba, Papalotla, Tecámac, Temascalapa, Teotihuacán, Texcoco, Tezoyuca, Toluca, Valle de Chalco y Zumpango.
Sindicatos vinculados al robo de agua
Las mismas investigaciones apuntaron que hay una serie de sindicatos que estarían vinculados con este ilícito en la modalidad de “ordeña” de agua, acaparamiento, distribución y venta a precios abusivos.
Las agrupaciones Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), “Los 300″, “Libertad”, “25 de Marzo” y “La Chokiza”, estarían relacionadas.
