Percepción de inseguridad en México se mantiene alta: 63% teme vivir en su ciudad

Pese a los informes del Gobierno Federal sobre la disminución de homicidios, la percepción de inseguridad en México se mantiene en niveles altos. El 63% de los mexicanos considera inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, correspondiente al segundo trimestre de 2025.

¿Qué revela la última encuesta del INEGI?

“Mira, en este último trimestre, que corresponde al segundo de 2025, no hubo cambio respecto del segundo de 2025… En el promedio de las 91 ciudades que estudiamos, en septiembre 63% de la población dijo sentirse insegura comparado con 63.2% del trimestre anterior”. — Dwight Dyer

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el doctor Dwight Dyer, titular de la Unidad de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, puntualizó que, al comparar con el mismo periodo de 2024, la percepción de inseguridad aumentó cerca de 5 puntos porcentuales, pasando de 58.6% a 63%.

¿Dónde se percibe más inseguridad en México?

La encuesta destaca que la percepción de inseguridad sigue siendo significativamente mayor en mujeres que en hombres. Solo en 14 de las 91 ciudades estudiadas, la mitad o menos de las mujeres se sienten inseguras, mientras que para los hombres la cifra sube a 42 ciudades.

En cuanto a las áreas urbanas, los cinco lugares con la percepción de inseguridad más alta en el segundo trimestre de 2025 fueron:

Culiacán: 88.3%

88.3% Irapuato: 88.2%

88.2% Chilpancingo: 86.3%

86.3% Ecatepec: 84.4%

84.4% Cuernavaca: 84.2%

En Culiacán han realizado marchas para pedir paz, ya que incluso la violencia ha cobrado la vida de niños Ampliar

Contrario a esto, las ciudades con la percepción más baja son San Pedro Garza García, Nuevo León (8.9%) y San Nicolás de los Garza, Nuevo León (22.4%), aunque se observa una diferencia considerable entre la primera y la segunda.

Dwight Dyer subraya que, de las 91 áreas urbanas evaluadas, en dos terceras partes (61 ciudades), el 50% o más de la población manifiesta sentirse insegura.

