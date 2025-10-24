Raquel Buenrostro señala corrupción en el Fonden durante sexenios anteriores

Fonden fue un mecanismo de corrupción señaló la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro.

Este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que en la Cuarta Transformación no hay impunidad y su secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, recordó que como ejemplo están en prisión 27 exfuncionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), incluido quien fuera el oficial mayor.

Sobre si existe alguna orden de aprehensión en contra del extitular de Segalmex, Ignacio Ovalle, la funcionaria apuntó que este caso lo lleva penalmente la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Por qué se acusa de corrupción en el Fonden?

Raquel Buenrostro se presentó este viernes en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional para exhibir que, durante sexenios, desde el expresidente Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) fue un mecanismo de corrupción en el Fonden.

Sin mencionar al exdirector del Fonden y ahora morenista, José María Tapia, Buenrostro destacó el informe de la Auditoría Superior de la Federación en 2017, donde plasmó que este sistema era ineficaz y corrupto.

¿Qué irregularidades señaló la Secretaría Anticorrupción?

En su presentación, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno expuso diversas irregularidades, fallas, virus, falta de mantenimiento y mal uso de la página, vinculadas a ventas y apuestas, del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Aseveró, por otro lado, que tanto en México como en Londres existe un juicio por el incumplimiento en la entrega de cientos de ventiladores por parte de una empresa inglesa, cuyo caso está abierto desde octubre de 2022 e iniciado por el Instituto de Salud del Bienestar (IMSS Bienestar), por lo que se reclaman 41.4 millones de dólares.

¿Qué dijo sobre el huachicol fiscal?

Por último, la funcionaria dijo no tener detalles sobre las investigaciones del huachicol fiscal, ya que este tema lo lleva la Secretaría de Seguridad y Atención Ciudadana.

