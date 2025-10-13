José Luis Luege critica la falta de un Fonden que atienda desastres naturales en el país

El desbordamiento del río Cazones provocó graves pérdidas en Veracruz, la ayuda humanitaria de la Cruz Roja se enfocará en la zona, afirmó su presidente. FOTO: CUARTOSCURO.COM

José Luis Luege, ex titular de la Conagua, afirmó que no ve “nada equivalente al Fonden y desastres naturales” tras las recientes tragedias ocurridas en el país. Durante una entrevista con Carlos Loret de Mola en el programa Así las Cosas, Luege criticó fuertemente el gobierno anterior, señalando que la negligencia e irresponsabilidad de la administración de López Obrador resultaron en la muerte de 64 personas y pérdidas incalculables.

Desarticulación de Protección Civil

El exfuncionario indicó que la desarticulación del sistema de protección civil por parte del gobierno anterior, sumado a la falta de presupuesto para obras cruciales como desazolves, salidas a mar, y obras de protección en malecones, contribuyó a la magnitud de los desastres. Luege aseguró que, aunque Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) habían pronosticado con precisión la cantidad de lluvia que caería en las zonas afectadas, no se tomaron medidas preventivas.

“No hubo ninguna acción de prevención en los estados; los desbordamientos fueron devastadores, pero no hubo apoyo para los militares y protección civil. Los ves sin protección, sin vehículos, sin lanchas ni víveres. Todo esto es consecuencia de una absoluta falta de atención a los desastres naturales”, puntualizó.

Llamado a la corrección presupuestal

Luege hizo un llamado urgente a los legisladores para que, en el paquete presupuestal, se “devuelvan los recursos al Fonden”. También destacó la necesidad de fortalecer las instancias de protección civil a nivel local, subrayando que estas no actuaron a tiempo ni con los protocolos necesarios frente a la emergencia.

Aunque reconoció que la presidenta Sheinbaum dio la cara ante la población afectada, destacó la falta de recursos adecuados para el personal de apoyo: “Es penoso ver al personal de ayuda con el agua hasta el pecho, sin el equipo mínimo. No puedes trabajar ni medio día en esas condiciones. Se requiere un cambio radical en el tema de prevención y protección civil”.

Urgencias señaladas por Luege

El ex titular de la Conagua puntualizó que es urgente:

Recuperar recursos para el Fonden .

para el . Atender la búsqueda de personas desaparecidas por el desastre.

de personas desaparecidas por el desastre. Promover obras de infraestructura preventiva y de recuperación.

preventiva y de recuperación. Ordenar el uso del suelo en áreas de alto riesgo, basándose en el Atlas de riesgo.

