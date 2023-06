Segalmex, un cochinero: Eduardo Bohórquez

"Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, un instrumento para beneficio de la población vulnerable fue utilizado para todo, menos para eso... la omisión también supone responsabilidad pública", señala el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez. ante la actuación de su ex titular, Ignacio Ovalle Fernández y la protección que le brinda el presidente.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, puntualizó que solo dos países en el mundo, México y Cuba tenemos una red de abasto popular que sirve como un regulador de precios, esa red de abasto popular es Segalmex.

A través de ésta se busca controlar los precios a nivel local poniendo productos más baratos, aprovechando la capacidad de compra del Estado mexicano; un regulador de precios de garantía asegurando la compra a productores.

Recapituló que desde el principio alguien se dio cuenta de que Consupo, -como era conocida en los 70-, fue objeto de cualquier cantidad de robos, de los que fue señalado en su momento Raúl Salinas de Gortari. Las operaciones financieras y técnicas eran enormes.

Durante muchas administraciones "utilizaron todas las formas estudiadas y conocidas de desfalcos: contratos a empresas fantasma, instrumentos bursátiles en los que no debía invertir Segalmenx, sobreprecio en licitaciones, adjudicaciones directas, precios de frijol maíz especulación", Segalmex, conjunta todas las variedades posibles de corrupción, señaló.

"Cuando nace Segalmex todos pensamos que iba a haber una limpia en la casa", sin embargo, en el primer año de operación hay observaciones por 9 500 millones de pesos" por un conjunto de cosas que no se hicieron bien y de las cuales solo "se ha avanzado en el de las operaciones bursátiles y tiene que ver con que le convenía a un funcionario escoger a una institución financiera, porque le iba a dar evidentemente algún beneficio personal y decidió escoger algo que la ley prohíbe".

"Las redes de corrupción se reconfiguraron al interior de Segalmex", se alían con nuevos partidos y hacen de ésta un "instrumento para amasar fortunas millonarias sin estar en le radar público". Por lo que se cuestiona ¿Cuántas veces utilizaron Segalmex con fines electorales?

El tema del maíz, en particular dijo "está vinculado con lo efectos de estas malas decisiones del organismo", golpe central a la política de la actual administración, sin embargo, "Hay una protección increíble de Ignacio Ovalle, solo eso puede explicar la lealtad del presiente". "Me parece poco difícil de aceptar que un hombre con una trayectoria publica no supiera los riesgos".

Refirió que investigaciones de MCCI de la propia ASF y de la SFP han dado cuenta de lo que calificó como "un chochinero".

señala.