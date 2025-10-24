Banxico ordena retiro de billetes de 20 pesos con imagen de Benito Juárez

Mediante una circular, el Banco de México (Banxico) informó que “ha resuelto retirar de la circulación los billetes de la denominación de 20 pesos tipo F”, cuyo color predominante es el azul y que en el anverso tiene la efigie de Benito Juárez García (1806-1872), quien en 1858 asumió la presidencia de la República Mexicana y al año siguiente expidió las Leyes de Reforma.

Este billete se puso en circulación por primera vez en 2007.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Adiós a los Abusos! Brugada presenta ley para topar el aumento de renta en la capital

¿Qué pasará con los billetes de 20 pesos tipo F?

De acuerdo con lo mandatado por el Banco de México, las instituciones financieras que operan en el país comenzarán con el retiro de billetes, es decir, se deben abstener de entregarlos al público, pero sí deben recibirlos y depositarlos en el banco central o en sus corresponsales, clasificándolos como “Billetes en Proceso de Retiro y/o Desmonetizados”.

En su circular, el Banxico explicó, sin embargo, que, sin perjuicio de lo anterior, los billetes de la denominación de veinte pesos, tipo F (clave 308), conservarán su poder liberatorio conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que deberán ser aceptados invariablemente por las instituciones de crédito.

¿Por qué Banxico reemplazará los billetes de 20 pesos?

El Banxico dio a conocer por medio de sus redes sociales la nueva familia de billetes, donde ya no figura el de 20 pesos y el de mil pesos, argumentando que serán más seguros, dado que con las nuevas medidas se inhibirá su falsificación, además de que aumentará su durabilidad.

La familia está compuesta por denominaciones de 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

El #BancodeMéxico emite nuevas familias de billetes para hacerlos más seguros y así, inhibir su falsificación, aumentar su durabilidad en circulación, e incorporar características para facilitar su utilización. #TuBancoCentral #SiempreALaVanguardia pic.twitter.com/WEG4gsfAcA — Banco de México (@Banxico) October 17, 2025

¿Qué dice Banxico sobre los supuestos billetes de 2 mil pesos?

Por otra parte, el Banxico advirtió que en redes sociales circulan imágenes de billetes de 2 mil pesos, lo cual es falso, dado que el banco central no ha emitido ninguna comunicación al respecto.

Síguenos en Google News y encuentra más información