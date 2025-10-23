Fondeso: Esta es la fecha en la que se abrirá el apoyo para recibir 100 mil pesos
Este crédito se puede pagar en un plazo de 12 a 36 meses, te contamos quiénes pueden recibirlo
El Fondeso (Fondo para el Desarrollo Social de la CDMX) es un fideicomiso público del Gobierno de la capital. Su objetivo se centra en impulsar el desarrollo económico y social de la capital, proporcionando acceso a financiamiento y apoyo a la población que generalmente no está sujeta a algún crédito de la banca comercial.
Te contamos cuándo se puede acceder a él, quienes son candidatos y más detalles para recibir hasta $100,000.
¿Qué ofrece el Fondeso?
Hay que comenzar diciendo que todas aquellas personas que cuenten con pequeñas y medianas empresas, o en su caso, emprendedores, pueden acceder a este apoyo económico que va desde los $10,000 hasta los $100,000 mexicanos. Ahora bien, se tendrán en cuenta dos modalidades de créditos, tales como:
Crédito responsable Xitopehua:
Este va dirigido hacia micro, pequeñas y medianas empresas a partir de los $10,000 hasta los $100,000 con una tasa de interés del 0% al 3% y que su objetivo es financiar y fortalecer negocios. Es decir:
- Créditos de $10,000 a $30,000: 0% de interés, hasta 12 meses.
- Créditos de más de $30,000 a $70,000: 3% de interés, hasta 24 meses.
- Créditos de más de $70,000 a $100,000: 3% de interés, hasta 36 meses.
Capital Semilla Ikal:
Este apoyo es para emprendedores que desean comenzar un negocio, donde su objetivo es proporcionar los recursos iniciales para convertir ideas en negocios y cubrir gastos sin la carga de un adeudo.
A diferencia del anterior, solo se brindarán $25,000 y no es necesario pagarlo, sino que se entregarán $12,500 en dos exhibiciones y con el segundo pago, se comprobarán gastos y con eso será suficiente para saber en qué se destinó el apoyo económico.
¿Cuándo se podrá acceder al apoyo económico?
De acuerdo con la misma institución, se podrá acceder a la ayuda económica del Fondeso a partir del próximo año, ya que se está haciendo un cambio en las reglas de operación de dicho apoyo.
Es importante mencionar que los programas están dirigidos especialmente a poblaciones que habitualmente tienen dificultades para acceder a préstamos bancarios. Asimismo, las autoridades recomiendan que en caso de tener dudas, los y las interesadas pueden ir directamente a su página oficial o en su caso, acudir a uno de los módulos del Fondeso en cada alcaldía para recibir orientación personalizada.
