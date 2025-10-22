Aguinaldo 2025: ¿Cuánto te quita el SAT de impuestos y qué parte está libre del ISR según la ley?

Conoce cuánto te quita el SAT de ISR del aguinaldo en 2025. / Esdelval

Impuestos y más impuestos. Con la llegada del aguinaldo, que por ley debe pagarse antes del 20 de diciembre, vale la pena recordar que el Servicio de Administración Tributaria también cobra su parte de esta prestación, bajo ciertos lineamientos establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR).

Esto dice la ley del ISR sobre el aguinaldo

De acuerdo con el artículo 93 de la Ley del ISR, no se pagará impuesto sobre la renta por “las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen de forma general”.

Ahora bien, tomando lo anterior en cuenta, también cabe resaltar que la Ley Federal del Trabajo establece que todo trabajador tiene derecho a un mínimo de 15 días de salario como aguinaldo.

Entonces, ¿cuánto te quitará el SAT de tu aguinaldo en 2025?

Según lo que marca la ley, el aguinaldo debe pagar ISR solo si el monto que recibes supera el equivalente a 30 veces la UMA.

En 2025, la UMA tiene un valor diario de 113.14 pesos, lo que equivale a 3,394.20 pesos al multiplicarse por las 30 UMAs. Esto quiere decir que si tu aguinaldo rebasa esa cantidad, solo el excedente será el que pague impuestos. Para que te quede más claro, checa el siguiente ejemplo:

Supongamos que tienes un sueldo mensual de 20 mil pesos. Por ley, tu aguinaldo sería de 10 mil pesos (equivalente a los 15 días mínimos). De esos 10 mil pesos 3,394.20 pesos quedan libres de ISR (por la exención de la UMA).

El resto, 6,605.80 pesos, es la parte que sí se grava y a la que se le calcula el ISR correspondiente según las tablas vigentes del SAT.

