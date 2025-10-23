Ebrard prevé resultados clave del T-MEC en dos semanas y un avance del 90%

Tras sostener cerca de 85 reuniones con representantes comerciales del gobierno de Estados Unidos y lograr un avance del 90 por ciento en los temas a negociar dentro del marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, estimó que en las próximas dos semanas se alcanzarán resultados relevantes.

Revisión del T-MEC en fase avanzada

Durante su participación en el Global Investors Symposium México 2025, organizado por el Milken Institute, Ebrard señaló que está por concluir la primera etapa de la revisión del tratado, enfocada en identificar los problemas comerciales de México y Estados Unidos antes de iniciar la negociación formal.

“Cuando comencemos la revisión del T-MEC, vamos a tener muy claro y con precisión qué es lo que estamos discutiendo, qué es lo que estamos buscando. Entonces, estamos en un 90 por ciento de avance con respecto a esta intención. Quizá en las próximas dos semanas vamos a tener algunos resultados importantes”, apuntó el funcionario.

Optimismo ante la revisión trilateral

Entrevistado al término del foro, el secretario expresó un panorama “optimista” respecto a la revisión del tratado tripartito, programada para el próximo año, y destacó que las expectativas iniciales eran más pesimistas cuando el presidente Donald Trump regresó a la presidencia de Estados Unidos.

“Yo creo que las posibilidades de México son muy grandes, solo hay que verlas, hay que ir un poquito más adelante de donde estamos ahorita. La capacidad que tenemos en manufactura avanzada es muy grande. México no se ha dado cuenta de lo que hace en manufactura: no solo automotriz o aeronáutica, también dispositivos médicos. Estamos exportando 17 mil millones de dólares. Eso para Estados Unidos va a ser una necesidad estratégica”, expresó Ebrard.

Competitividad frente a Asia

Agregó que, conforme avanzan las conversaciones entre los tres países, se fortalece la visión de un objetivo común: “Cada vez es más claro que no hay manera de competir con Asia sin una coordinación muy cercana entre nosotros”, concluyó el titular de Economía.

ahz.

