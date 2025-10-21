Marcelo Ebrard se reúne con gobernadora de Arizona para fortalecer la cooperación México-EE. UU.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard recibió a la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, para tratar oportunidades de colaboración económica.

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, sostuvo una reunión de trabajo con la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, en la que se abordaron temas clave para estrechar la cooperación Arizona México. A través de sus redes sociales, Ebrard calificó el encuentro como “espléndido” y aseguró que el objetivo es ampliar la colaboración en áreas estratégicas como semiconductores, aeroespacial, electromovilidad y especialización técnica en inglés, entre otros campos.

@Espléndida reunión de trabajo con Katie Hobbs, Gobernadora de Arizona. Vamos a ensanchar la cooperación en semiconductores, aeroespacial, electromovilidad, especialización técnica en inglés y otros campos. Muchas gracias por su visita!!!

Thanks very much Governor Katie Hobbs for your visit !! Welcome to México !! pic.twitter.com/j8xoE0ZHgz — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 21, 2025

La gobernadora Katie Hobbs se encuentra en Ciudad de México desde el pasado 19 de octubre como parte de una misión diplomática y comercial que concluirá el miércoles 22 de octubre. Durante su visita, Hobbs, acompañada de funcionarios del gobierno de Arizona y miembros de la comunidad empresarial y educativa de su estado, ha sostenido reuniones con funcionarios del gobierno mexicano y líderes empresariales de ambos países.

Áreas de colaboración entre Arizona y México

El objetivo principal de la visita de Hobbs fue analizar oportunidades de colaboración en áreas fundamentales como el crecimiento y desarrollo económico, cadenas de suministro, seguridad fronteriza, conservación del agua y comercio. La misión es parte de un esfuerzo continuo para fortalecer los lazos económicos y diplomáticos entre los dos territorios.

Antes de este viaje, Hobbs también conversó con el embajador de México en EE. UU., Esteban Moctezuma, para compartir las prioridades comerciales de Arizona y reafirmar la sólida alianza entre ambos países. Este encuentro se suma a la reciente recepción de Moctezuma por parte de la Comisión Arizona-México en Phoenix, para seguir consolidando los lazos entre los dos gobiernos.

Compromiso de colaboración y desarrollo mutuo

Durante la reunión, la gobernadora Hobbs enfatizó que México es el principal socio comercial de Arizona y una pieza clave en la estrategia de su administración para impulsar la economía estatal, asegurar la frontera y proteger los recursos hídricos. La gobernadora subrayó la importancia de continuar trabajando de manera conjunta para fomentar una relación de colaboración continua que beneficie a ambas partes.

ahz.

