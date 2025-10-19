Secretaría de Economía realizó nueve mesas sobre T-MEC en ocho estados del país

Continúa la Secretaría de Economía con las consultas internas entre sectores productivos para construir consensos sobre las prioridades que México llevará atender durante la próxima revisión del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

A través de un comunicado, la dependencia que encabeza Marcelo Ebrard, informó que hasta la fecha organizó nueve mesas sobre T-MEC sectoriales con servicios profesionales; agroindustria; vehículos ligeros; productos metálicos, metalmecánicos y derivados; economía circular; aeroespacial; calzado, textil y vestidos; y cemento, vidrio y cerámica, así como en los estados de Coahuila, Oaxaca, Aguascalientes, Sonora, Tabasco, Hidalgo, Michoacán y Tamaulipas.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Revisión del TMEC: publica Gobierno de México en el DOF aviso para recibir opiniones

¿Cuál es el objetivo de las mesas de trabajo?

Recordó que el objetivo es recabar información, comentarios y propuestas de los distintos sectores productivos y actores económicos relevantes en el comercio con América del Norte.

De acuerdo con Ebrard Casaubond, se recogerán puntos de vista, las prioridades y las preocupaciones de los sectores productivos en los 32 estados de la República.

“Estamos trabajando con 30 sectores de la economía, consultándoles también sus puntos de vista, sus propuestas y, muy importante, estamos consultando por primera vez al sector obrero”, explicó. —

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Ildefonso Guajardo advierte que el T-MEC enfrentará un proceso de revisión difícil pero se prevé acuerdo

¿Qué resultados se esperan para 2026?

Ebrard recordó que en la semana que termina, se reunió tanto con el Consejo Coordinador Empresarial como con el movimiento obrero –en un encuentro coorganizado con el secretario del Trabajo, Marath Bolaños–, a fin de escuchar y tomar en cuenta los puntos de vista y conocer las prioridades de unos y otros.

Asimismo, enfatizó que como lo instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum, se busca llegar a enero de 2026 con una postura nacional lo más amplia posible.

“Ese es el objetivo. Para eso hay que consultar, debatir, deliberar y concluir”. — señala Ebrard.

Detalló que se le está pidiendo a cada sector y se busca en cada entidad federativa que las instrucciones que nosotros tenemos como equipo negociador tengan el apoyo más amplio posible en la República y que recojan las preocupaciones de los diferentes sectores.

Como preparación a las reuniones, se distribuyó un cuestionario a los distintos sectores estratégicos (empresarios, cámaras, asociaciones, academia, entre otros) para recabar información relevante y llevar a cabo un análisis estadístico de los mismos, clasificando aportaciones según capítulos del T-MEC.

Al día de hoy se han recibido mil 602 cuestionarios que se integrarán al documento final.

Síguenos en Google News y encuentra más información