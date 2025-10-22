Osorio Chong y Gil Zuarth niegan buscar sumarse a Morena: “Es una cortina de humo”

Gil Zuarth y Osorio Chong acusaron a Fernández Noroña de hacer una cortina de humo para desviar la atención de sus polémicas

El exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el exsenador panista Roberto Gil Zuarth, desmintieron categóricamente las afirmaciones del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, respecto a que ambos buscaron unirse a las filas de Morena.

Ambos políticos calificaron los dichos como una estrategia para desviar la atención de las polémicas que rodean a Fernández Noroña.

¿Qué respondieron los implicados a las declaraciones de Noroña?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Osorio Chong aseguró que Noroña está generando “cortinas de humo” para evitar que se hable de temas como su casa, del avión que renta, que es americano, el cabotaje, o su viaje a Palestina.

Enfatizó que Noroña está “inventando” y “diciendo cualquier cantidad de barbaridades para desviar la atención de él”.

#AsíLasCosasPM



"Es ilegal el viaje que hará a Palestina @fernandeznorona, lo estoy denunciando porque es compromete al @senadomexicano. Él no puede recibir regalos de gobierno extranjeros": @rgilzuarth con @EnriqueEnVivo por #WRadio https://t.co/GQbk57YhTe — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) October 23, 2025

Miguel Ángel Osorio Chong negó rotundamente cualquier acercamiento o intención de unirse a la Cuarta Transformación, retando al legislador a presentar pruebas.

“Reto a cualquier información que pueda validar lo que él dice. No la van a encontrar, no existió nunca”. — Miguel Ángel Osorio Chong

¿Qué dijo Roberto Gil Zuarth tras los señalamientos?

El exsenador panista, Roberto Gil Zuarth, también respondió al señalamiento de Noroña, quien había asegurado que buscó una candidatura plurinominal al Senado por Morena.

Gil Zuarth calificó las declaraciones de Fernández Noroña como “falso de toda falsedad”. Afirmó que “es una absoluta mentira” y que no está ni cerca de la realidad.

#AlAire en @asilascosasWPM | El panista @rgilzuarth, ex secretario particular del expresidente Felipe Calderón.



📌 El senador de Morena con licencia, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que el expriista Miguel Ángel Osorio Chong y el panista Roberto Gil Zuarth, buscaron afiliarse… pic.twitter.com/pbNfscJ0js — W Radio México (@WRADIOMexico) October 23, 2025

A diferencia de lo que dijo Noroña, Gil Zuarth señaló que su posición ha sido una crítica sistemática y absolutamente frontal al gobierno y a Morena.

Describió los dichos de Noroña como parte de su “desorden mental” y una cortina de humo para tratar de evadir el escándalo por su viaje y por su situación patrimonial.

“Lo emplazo a que en este mismo espacio o en cualquier otro me diga cuál es su prueba o que sea un hombre decente y se retracte públicamente”. — Roberto Gil Zuarth

