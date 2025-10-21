Gerardo Fernández Noroña revela que Gil Zuarth y Osorio Chong buscaron acercarse a Morena

Noroña también anunció que pedirá licencia al Senado para irse a Palestina

Roberto Gil Zuarth y Miguel Ángel Osorio Chong se acercaron a Morena con la intención de obtener una candidatura, reveló Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, quien dijo que ambos intentos no prosperaron.

“Gil Zuarth quiso venir al movimiento, quería ser candidato al Senado en la pasada elección de 2024, pero no cabía. Hemos tenido estómago para muchos casos, pero eso era demasiado, nada que ver con nuestra gente”. — Gerardo Fernández Noroña

Sobre Osorio Chong, el legislador detalló que también buscó acercarse a Morena, aunque no especificó la candidatura exacta que pretendía.

“Si les platicara, sí quiso, sí quería ser candidato nuestro… me traicionó el subconsciente al decirlo”. — Gerardo Fernández Noroña

Te podría interesar: Gerardo Fernández Noroña pide licencia esta noche al Senado

¿Cómo respondieron Gil Zuarth y Osorio Chong?

De inmediato, Roberto Gil Zuarth y Miguel Ángel Osorio Chong le respondieron a Noroña acusándolo de mitómano y mentiroso.

Le exigieron que demostrara sus dichos.

Roberto Gil Zuarth y Miguel Ángel Osorio Chong le respondieron a Noroña Ampliar

También puedes leer: “Alito” denuncia a Fernández Noroña ante la FGR y pide protección por amenazas

¿Por qué pidió licencia Noroña en el Senado?

Asimismo, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que solicitó una licencia de 12 días a su cargo legislativo para realizar un viaje a Palestina.

El objetivo es reunirse con autoridades locales y conocer de primera mano la situación que enfrenta la población de esa región de Medio Oriente.

El legislador informó que los gastos del vuelo serán cubiertos por la aerolínea de Emiratos Árabes Unidos, en agradecimiento a su postura de solidaridad con Palestina.

Ya están intrigando con el boleto de Emiratos Árabes Unidos, no hay ningún regalo. Es parte de la invitación a Palestina. Intrigantes no dejarán de ser. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) October 21, 2025

Explicó que la licencia comenzará este jueves 23 de octubre por la noche y concluirá el 2 de noviembre.

Síguenos en Google News y encuentra más información