Gerardo Fernández Noroña pide licencia esta noche al Senado
El senador anunció que solicitará licencia a su cargo y aclaró que la decisión “no es un berrinche, ni un acto impulsivo”, sino una determinación consciente que explicará este martes.
Gerardo Fernández Noroña confirmó esta noche que solicitará licencia a su cargo como senador de la República, aunque aclaró que será hasta este martes, cuando explique públicamente las razones que lo motivan a hacerlo.
Durante su tradicional videocharla en redes sociales, Fernández Noroña reveló que la decisión ya fue formalizada “por los canales burocráticos” y que la solicitud será presentada oficialmente en las próximas horas.
ESTO TE PUEDE INTERESAR: Piden investigar posibles incongruencias patrimoniales del senador Adán Augusto López
“Voy a pedir esta licencia. Es para bien, es importante, es necesario. No es por berrinche ni por depresión, es una decisión consciente y correcta”,— expresó.
Detallará este martes los motivos
El legislador adelantó que este martes, a las 11 de la mañana, ofrecerá declaraciones a los medios de comunicación en el Senado para detallar los motivos de su separación temporal del cargo.