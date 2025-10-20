Gerardo Fernández Noroña pide licencia esta noche al Senado

Gerardo Fernández Noroña confirmó esta noche que solicitará licencia a su cargo como senador de la República, aunque aclaró que será hasta este martes, cuando explique públicamente las razones que lo motivan a hacerlo.

Durante su tradicional videocharla en redes sociales, Fernández Noroña reveló que la decisión ya fue formalizada “por los canales burocráticos” y que la solicitud será presentada oficialmente en las próximas horas.

“Voy a pedir esta licencia. Es para bien, es importante, es necesario. No es por berrinche ni por depresión, es una decisión consciente y correcta”, — expresó.

Detallará este martes los motivos

El legislador adelantó que este martes, a las 11 de la mañana, ofrecerá declaraciones a los medios de comunicación en el Senado para detallar los motivos de su separación temporal del cargo.