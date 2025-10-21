Estrategia 2-30-100 del IMSS supera el millón 300 mil cirugías en 2025

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó los avances de la estrategia 2-30-100

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó los avances de la estrategia 2-30-100 que consiste en llevar a cabo en 2025 dos millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de Medicina Familiar.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional el director general del IMSS detalló que se han efectuado un millón 305 mil 431 cirugías, un avance de 65 por ciento respecto a la meta.

TE PUEDE INTERESAR: Transportistas anuncian movilización masiva por el aumento de tarifa al transporte público en CDMX

🎙️Hoy, en la #MañaneraDelPueblo con la presidenta @Claudiashein, informamos sobre los avances del programa 2-30-100 de @Tu_IMSS. 🇲🇽



🩺 En lo que va del año llevamos más de 1 millón 300 mil cirugías realizadas, 22.6 millones de consultas de especialidad y 81.6 millones de… pic.twitter.com/cOEr3WAa4y — Zoé Robledo (@zoerobledo) October 21, 2025

¿Cuáles son los avances de la estrategia 2-30-100?

Agregó que además 41 mil 319 procedimientos más respecto a la semana anterior y se trata de intervenciones programadas que no entran por urgencias, tampoco considera partos y cesáreas.

Zoé Robledo aseveró que se han otorgado 22.6 millones de consultas de especialidad, con un aumento de 774 mil 872 respecto a la semana previa y un avance del 73 por ciento en la meta de 2025, así como 81.6 millones de consultas de Medicina Familiar, dos millones más al comparar con la semana anterior y un avance del 81 por ciento.

¿Cómo ha mejorado la atención médica en el IMSS?

El titular del IMSS afirmó que para obtener estos resultados se ha fortalecido el uso de la capacidad instalada; actualmente el 97 por ciento de todos los quirófanos del Instituto operan en su nivel óptimo; en consultorios de medicina de especialidad el uso es de 102 por ciento y en atenciones de Medicina Familiar es de 106 por ciento, gracias a la apertura de turnos con la estrategia de unidades de tiempo completo.

Indicó que como parte de las acciones para mejorar la atención y adaptarse a las necesidades de la población trabajadora se instrumentó la consulta nocturna de Medicina Familiar, una modalidad que ya opera en Quintana Roo, particularmente en Cancún y Playa del Carmen.

En #QuintanaRoo la derechohabiencia del IMSS vive una dinámica laboral muy particular ligada al turismo. 🧳



🩺 Por eso habilitamos la consulta nocturna, ampliando la atención de las 9 p.m. a las 2 a.m., ahora ya miles de personas ya reciben atención médica sin la necesidad de… pic.twitter.com/CrWs7i3PNI — Zoé Robledo (@zoerobledo) October 21, 2025

Afirmó que este servicio fue diseñado tras escuchar las necesidades de los derechohabientes, en su mayoría trabajadores del sector turístico, quienes encontraron en el horario nocturno una opción más accesible para atender su salud.

Presentamos el modelo de atención universal de cáncer de mama. https://t.co/n2PQSN7LB4 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 21, 2025

Síguenos en Google News y encuentra más información