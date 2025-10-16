Campaña de vacunación: Fechas, edades, sedes y qué tipos se aplicarán en México

Es momento de preparar el brazo. Con la temporada de frío a la vuelta de la esquina, la Secretaría de Salud ha puesto en marcha la Campaña de Vacunación Nacional para el periodo que abarca el invierno de 2025 y se extiende hasta 2026. El objetivo es claro y es que se quiere proteger a millones de mexicanos de las enfermedades respiratorias más comunes y peligrosas, buscando aplicar más de 50 millones de dosis de vacunas clave.

Campaña de Vacunación Nacional / Luis Alvarez Ampliar

Te contamos dónde se aplicarán, a partir de cuándo y todos los detalles sobre las vacunas en México.

¿Cuándo llegará la Campaña de Vacunación Nacional y dónde la encuentro?

La Campaña de Vacunación Nacional inició formalmente el pasado 13 de octubre de 2025 y se extenderá hasta el 3 de abril de 2026.

Las vacunas estarán disponibles en absolutamente todas las unidades médicas del sector público .

. Puede acudir a los hospitales del IMSS-Bienestar, las Unidades de Medicina Familiar del IMSS que le correspondan, o las clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud (SSA).

También se incluyen las unidades médicas del ISSSTE y Pemex.

Campaña de Vacunación Nacional Ampliar

¿Qué edades se pueden vacunar en esta Campaña de Vacunación Nacional?

La meta de la Campaña de Vacunación Nacional es proteger a 50 millones de personas. Si bien todos pueden recibir las vacunas contra COVID e influenza, la prioridad se centra en estos grupos de mayor riesgo:

Niñas y niños de 6 meses a 4 años con 11 meses (Influenza). Si tienen una comorbilidad de riesgo, también aplican para la vacuna contra COVID-19.

de 6 meses a 4 años con 11 meses (Influenza). Si tienen una comorbilidad de riesgo, también aplican para la vacuna contra COVID-19. Personas de 5 a 95 años de edad con comorbilidades de riesgo (COVID-19 e Influenza).

de edad con comorbilidades de riesgo (COVID-19 e Influenza). Personas embarazadas (COVID-19 y Neumococo). Ojo: la única limitante para ellas es la vacuna contra la Influenza.

(COVID-19 y Neumococo). Ojo: la única limitante para ellas es la vacuna contra la Influenza. Personas adultas mayores de 60 años y más (COVID-19, Influenza, Neumococo).

de 60 años y más (COVID-19, Influenza, Neumococo). Personal de salud (COVID-19 e Influenza).

¿Qué vacunas se aplicarán en la Campaña de Vacunación Nacional?

La Campaña de Vacunación Nacional estará utilizando dosis actualizadas y seguras para el invierno:

Vacuna contra COVID-19

Se aplicarán dosis con tecnología de RNA mensajero (similar a Pfizer o Moderna).

(similar a Pfizer o Moderna). Están actualizadas para dar protección ante la variante LP.8.1 y otras que circulen en la temporada.

Están autorizadas por la OMS y la Cofepris.

No se recomienda si se ha padecido miocarditis o alguna enfermedad del corazón anteriormente.

Vacuna contra la Influenza

Se utilizará una de las vacunas que se fabrica y se prepara directamente en México.

Hay una limitante para las personas embarazadas (consulte a su médico).

Vacuna contra el Neumococo

Es vital para adultos mayores y personas con susceptibilidad.

Recuerde que esta vacuna se aplica únicamente si han pasado cinco años desde su última dosis.

El despliegue de la Campaña de Vacunación Nacional es un esfuerzo masivo para cuidar la salud pública. No dejes pasar esta oportunidad para protegerte a ti y a los tuyos de cara a los meses más fríos.