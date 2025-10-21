Sheinbaum califica como “triste” el asesinato de líder de productores de limón en Michoacán

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “triste” y “lamentable” el asesinato de Bernardo Bravo, líder de los productores de limón en Michoacán, quien había denunciado públicamente las extorsiones impuestas por organizaciones delictivas a los productores de la región de Tierra Caliente. En una declaración realizada durante la conferencia mañanera, Sheinbaum expresó su profundo pesar por el crimen y reafirmó el compromiso del gobierno federal con la justicia.

Es muy triste y lamentable la muerte de este dirigente de comercialización y producción de limón. Hoy presentó una larga exposición el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y tiene que haber justicia en este caso” — Comentó la mandataria,

Además, recordó que el gobierno de Michoacán cuenta con el apoyo del Gabinete de Seguridad, que está colaborando estrechamente con la fiscalía estatal para esclarecer el asesinato y detener a los responsables.

Apoyo del Gabinete de Seguridad en Michoacán

Sheinbaum añadió que, aunque el tema es delicado, se abordará en detalle en las próximas reuniones del gabinete de seguridad, donde se ofrecerán más detalles sobre las acciones que se están tomando. La mandataria también extendió sus condolencias a la familia y a los compañeros de Bernardo Bravo.

En medio de las investigaciones sobre su muerte, se informó que las autoridades han detenido a un presunto responsable del asesinato. Sin embargo, la Fiscalía de Michoacán sigue trabajando para esclarecer los hechos y dar con todos los involucrados en el crimen.

