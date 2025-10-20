PAN: su replanteamiento pone fin a alianzas políticas, celebra Damián Zapeda

El día sábado, tras un ejercicio de reflexión de un año el PAN llegó a un relanzamiento, del que su expresidente nacional, Damián Zepeda celebró “lo que ya no somos” y para lo cual dijo, “debemos ponerle punto final a las alianzas”.

Con Gabriela Warkentin en el espacio de “Así las Cosas”, Zepeda festejó el reconocimiento de la nueva identidad del partido afirmando “el planteamiento es necesitamos fortalecer el PAN”.

Fortalecimiento del PAN y fin de alianzas

El exsenador panista reconoció las derrotas obtenidas, pues dijo, “pasamos de 11 gobiernos estatales en el 2018, a 4... ha habido un alejamiento”, y “eras supercomplicado hacerte integrante”, eso dijo generó controles internos y lejanía con la sociedad, por lo que hoy afirmó “vamos a salir a hacer contacto para darle a los ciudadanos la decisión de las candidaturas, un cambio de 180 grados”.

Para decidir sus candidaturas, dijo, habrá urnas, encuestas o tomando la opinión al interior , pero el mensaje claro para sus cuadros ya formados:

Ustedes también pueden, pero pónganse a chambear porque nadie les va a regalar la candidatura”. —

Valores y visión: patria, familia y libertad

“Patria, familia y libertad, ¿A qué se refiere? Zepeda afirmó que no le gustan las etiquetas, y aunque el partido ha sido criticado por seguir una línea de extrema derecha internacional, afirmó que “Patria, familia y libertad” es un planteamiento estratégico que explica lo que va a defender el PAN como lo es el patriotismo, defensa al país, la patria es primero, familia en el entendido de que para el mexicano es el núcleo básico de la sociedad, cómo el PAN le puede ser útil a los mexicanos, y en tercero libertad, de pensamiento, física porque tenemos un gobierno que ha ido quitándonos derechos, libertad económica, que la gente tenga libertad de ejercer su profesión.

Los 3 ejes del #RelanzamientoPAN:



Apertura ciudadana "nos vamos a abrir y es bienvenido quien quiera acercarse como militante"; Darles a los ciudadanos la decisión de las candidaturas "primarias abiertas a los ciudadanos"; Planteamiento de identidad "lo que ya no somos, punto…

En lo personal dijo Zepedz, “hay extremos en la izquierda, yo soy cero radical y no entiendo mi partido como algo radical” y afirmó “espero que todos los ciudadanos puedan ver al PAN como un partido que defiende valores universales” “hay que respetar a las personas con en todas sus decisiones” y en el caso de personas de la comunidad LGBTTIQ+, afirmó: “los planteamientos que tienen que ver con decisiones personales están definidas en México en la Ley”.

